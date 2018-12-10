蔡政府挨日本一巴掌，然後呢

2018年12月10日 04:11 中國時報 杜震華

國內日前通過「反核食」公投，也就是以公民投票反對政府開放日本核災地區5縣食品出口到台灣，引發日本外相表態，直指台灣恐因此無法加入《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）。這等於是對朝思暮想要加入這個平台的蔡政府打了一記大巴掌，也讓台灣的經濟前景蒙上了一層陰影。

無論是馬政府或蔡政府，都積極表態要加入這個原由美國主導的貿易平台，特別是蔡政府企圖「由世界走入中國」，就更需要這個平台。但為了使台灣民眾支持其「非核家園」理念，民進黨長期向民眾誇大性地宣傳核災的可怕，導致民眾過度恐懼，毫不妥協地排拒核災區的所有食品，並以制高點極高的公民投票來約束政府施政，這種「搬磚頭砸自己腳」的現世報，恐怕是蔡政府始料未及的。令人擔憂的是，這並不是民進黨的問題而已，而是整個台灣經貿前途將被拖累的嚴重問題。因為台灣無論藍綠，一直企圖以大型平台來分散貿易集中於大陸的經濟風險，因此非常期待加入這個平台，以早日讓貿易分散，甚至獲得顯著的貿易利益，有助於台灣經濟成長。

有論者認為，因美國已退出CPTPP，台灣對其他成員都是貿易逆差者，加入後並無明顯效益，所以不見得要加入。這種說法其實有誤，因為在CPTPP目前11個成員國中，台灣2017年至少對5個國家享有貿易順差，包括新加坡、馬來西亞、越南、加拿大、墨西哥，台灣若能加入平台，對這5國的貿易順差可能加大；而對於存有貿易逆差的6國，其進口內容以原材料和高階零組件為主，進口稅率本來就很低，因此總的來說當然是參加有利。況且，服務市場的開放日益重要，例如金融業要打入東協市場，就可利用這個平台大規模地進入越、馬，其重要性絕不亞於商品貿易的自由化。

如今最快的解套模式大概如下：由日本盡速到世貿組織（WTO）打贏訴訟，判定台灣違反世貿規則，台灣必須開放進口核食，蔡政府似乎就自然解套，而這個程序也要耗時近1年。但我國《公投法》有一個問題，在30條中規定：「經創制或複決之重大政策，行政機關於2年內不得變更該創制或複決案內容之施政。」這表示即使日本打贏世貿組織訴訟，依法政府也不得在2年內開放。因此，若循此模式，蔡政府須透過立法院修改《公投法》，讓它有彈性來接受世貿判決，但當然也會付出政治代價。

另一個選擇，就是不管日本態度或世貿如何裁定，在《公投法》規範2年期滿之後，再說服民眾開放核食，繼續爭取加入這個貿易平台。

民進黨過去不擇手段，利用民眾盲目恐核的心理攫取政治利益，目前被競爭者「以子之矛攻子之盾」，真是「啞巴吃黃蓮，有苦說不出」，政治人物應深以為戒。（作者為國立台灣大學國家發展研究所兼任副教授）

(中國時報)