2018年12月10日 04:11 中國時報 陳一新

有「華為公主」之稱的孟晚舟在加拿大溫哥華轉機時遭到警方拘押，並將應美方要求引渡到紐約接受調查。此一發展不能等閒視之，顯然是美國在與中國達成貿易戰「暫時休兵」90天的同時，川普政府決定抽冷子對中國玩一招「科技牌」，讓北京承受更大的壓力。

中國外交部已要求加拿大與美國澄清拘押理由並立刻放人。來自國際媒體的片斷消息僅隱約表示，孟晚舟因觸犯美國有關對伊朗禁運的國內法而被要求引渡至紐約。孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒，16歲改名從母姓，1993年加入華為，歷任公司要職，現任華為首席財務官（CFO）與副董事長，接班人的地位呼之欲出，為何她會在事業接近巔峰時遭美國調查？

其實，川普政府鎖定華為早有徵兆。今年4月，美國商務部曾以類似理由對中資的中興通訊公司進行制裁，規定中興在7年內不得與美國通訊與科技公司進行交易。根據美國貿易代表辦公室、商務部與財政部的內部報告，美國就是擺明告訴中國要透過2018年對中興的制裁來抵制「中國製造2025」計畫。當時，華為就被媒體猜測可能是美方下一波的調查對象。美國六大情報首長甚至直接點名華為，要求美國將領與官員不要使用華為手機，以免國家安全受到影響。此一發展已對華為構成嚴重警訊。

後來，雖然美國以中興雇用許多美國工人為由而對中興網開一面，但卻插手該公司董事會、高階主管人事與採購政策，讓中國高科技發展為之重挫。

這次美國又故技重施，看準華為在通訊科技的諸多突破發展，特別是在全球即將進入5G通訊時代之際，美國進一步要求盟國聯手封殺華為繼續用各種方法從西方取得高科技，讓5G通訊技術精益求精，以免中國有朝一日在這方面的發展獨步全球。

英國情報官員最近證實，英國已排除華為在5G通訊技術的參與。此外，川普政府並以提防國安威脅為由，要求澳大利亞、紐西蘭與德國採取一致行動，不讓中國從西方取得相關高科技技術。目前美國已成功地動員加、澳、紐、英、德對中國採取高度防範的政策。 這一切都顯示，美國正用貿易戰「減緩」中國的經濟成長，用科技戰「遲滯」中國的科技發展，從而推遲中國的「強軍夢」，並對中國的「一帶一路」跨亞、非、歐與中南美洲的大戰略設立「路障」。顯然，不論是中興，還是華為，都只是美國總統川普手中打擊北京的棋子而已。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)