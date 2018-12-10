2018年12月10日 04:11 中國時報 崔慈悌

民進黨九合一選舉大敗，蔡英文總統高呼檢討，近日首度舉行「迴廊談話」回應輿論，讓民眾高度期待。不料看了直播才發現「有看沒有懂」，不禁質疑「是我智商太低」？還是「小龍女過招和我們不在同一個層次」？

在這場「迴廊談話」中，蔡英文主要在說明3點：針對民進黨內究竟有沒有外界所說的「新潮流系逼宮」，蔡英文先是反駁「民主政治不是宮廷劇劇本的環境」。

那意思是沒有逼宮？可是小英緊接著又舉2008年民進黨大敗為例，提醒民進黨「在面臨困難時，鬥爭絕對不會是解藥，甚至是毒藥」，還呼籲黨內要團結，讓民眾不禁質疑是「無逼宮之名，但有鬥爭之實」。

第2點是回應賴揆和總統府祕書長陳菊明年1月是否會再度請辭？小英的回答是菊、賴「絕不是戀棧的人」，同時他們也是有責任感的人，知道什麼時候忍辱負重，什麼時候挑起責任。這意思是賴、菊究竟要走還是不要走？民眾冒出一堆「黑人問號」。

第3個是回答「白綠合作」，她說，在面臨下一局的挑戰時，集結社會最大支持的力量就是全黨在下一個階段要努力的方向。聽到這裡，民眾稍微有點懂了，但還是忍不住要問「能不能再說得白話一點，到底要不要和柯P合作？」

這次九合一選舉，韓國瑜以一個被請辭的北農總經理，南下到高雄選市長，今年4月才把戶籍遷到高雄，5月參選，卻在短短半年內，把原本預期「躺著選都會上」的民進黨立委陳其邁打趴，靠的就是說「庶民語言」。

韓國瑜從開始參選就宣示，他未來的選舉活動將「一杯水選到底」，還推出「高麗菜」競選主視覺圖案，一句「貨出得去，人進得來，高雄發大財」的口號，選民琅琅上口，用的都是庶民「平常會說的話」。

韓國瑜每場造勢活動，不用動員，參與者就從數萬一直飆到20萬，一站就是幾個鐘頭也不喊累，因為聽韓國瑜說話不但聽得懂，而且聽得「津津有味」。

儘管在電視辯論會上，對手陳其邁無論是對高雄未來的施政規畫，還是攻擊韓的弱點，都是拳拳到位，但是無論是陳其邁，還是其他民進黨候選人造勢場合，還是得靠動員來撐場面。

人潮不來的原因很簡單，因為從蔡英文、賴清德等助選員到候選人，說的都是「政治語言」而非「庶民語言」，不是聽不懂，就是聽得讓人想睡覺。

蔡英文仿效白宮舉行「迴廊談話」，直接站在第一線回應社會關切的話題，確實有助拉近和民眾的溝話，不過既然要說，就該說些普羅大眾都能夠聽懂的話，太多的政治語言只是徒然暴露出執政者和社會大眾的差距，效果恐將「適得其反」。

(中國時報)