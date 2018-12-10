旺視界》冰與火的超馬冠軍！陳彥博 勇腳跑一輩子

2018年12月10日 04:11 中國時報 廖德修 ／專訪 ／專訪

陳彥博談及高中田徑教練潘瑞根的身教言教，對他影響甚深。（方濬哲攝）

沙漠超馬賽，陳彥博奮力爬上沙丘。

超馬賽往往沒有路，須涉水而過。（陳彥博提供）

高中參加田徑隊。（陳彥博提供）

曾是溜冰選手。（陳彥博提供）

2016年大陸戈壁超馬艱苦完賽，陳彥博爸媽在終點迎接愛子。（陳彥博提供）

陳彥博小檔案

掃描旺視界看見全世界

超級馬拉松是漫長又冒險的挑戰，從2008年起，陳彥博花5年時間完成世界七大洲、八大站超馬賽事，並成功站上北極點，上山下海、涉水踩冰，足跡踏遍全球。繼2016年登上全球四大極地超馬賽總冠軍之後，陳彥博今年更贏得不丹200公里高山、冰島冰與火250公里，這兩項難度極高的超馬冠軍。

陳彥博原本設定3年後、35歲退休，後來轉念一想：「只要還有樂趣，為何要停下腳步？那就跑到跑不動為止吧！」這就是「超馬王者」的堅持。以下是陳彥博接受《中國時報》訪談摘要：

問：超馬賽環境惡劣，會有生命危險，最可怕的是哪些賽事？遇到險境心裡想的是什麼？

戈壁熱衰竭 極地失溫瀕死

答：2016年中國大陸戈壁沙漠超馬（四大極地賽第2站）應是最接近死亡的一次，當時溫度飆到56℃，我因熱衰竭在檢查站昏迷4個多小時，名次從第1掉到第5，還好接下來兩站逆轉奪冠。2013年加拿大育空700公里極地賽也曾有失溫接近死亡的經驗，還有9月的冰島超馬賽，暴風雪、冰雹說來就來，也非常可怕！

每當碰到危險時我都告訴自己，很多事只有一次機會，不能這樣放棄。人都會面臨各種恐懼，慌亂只會增添危險，我堅信事先的訓練足以克服困境度過難關。

問：談談近期南極冒險計畫。

答：10年前我的初征是與學長林義傑、遊戲橘子執行長劉柏園，組隊角逐磁北極650公里大挑戰。10年後橘子關懷基金會再啟動，我與劉柏園、藝人宥勝，大學生吳昇儒、林語萱勇闖南極。

勇闖南極點 挑戰零下50℃

這項「前進南極點660公里」計畫是由我擔任極地教練和導師，要在零下50℃、風速每秒50公尺的極限環境中，以越野滑雪方式行進660公里，耗時30天抵達南極點，難度很高。（註：本文刊出時遠征隊伍已出發）

問：這一路走來，啟蒙教練潘瑞根老師的栽培功不可沒，請談談他對你的影響。

答：潘老師給了我很棒的夢想，讓我知道這輩子要做什麼；魔鬼般的訓練，充分磨鍊我的個性，如果沒有這些，我現在可能是個小混混。我永遠記得他說過的話：教育這件事就是自願奉獻，自己想幫助別人，不奢求回饋，這才是教育的本質。

感恩潘瑞根 開啟夢想鑰匙 我想對潘老師說，您就是我第二個爸爸，未來我一定會像孝順爸媽一樣照顧您。

問：每次參賽爸媽一定很擔心，如何讓他們放心？

答：以前親子間很難溝通，我常和爸爸吵架；後來慢慢了解，他們想知道的無非是整件事的「計畫」，只要讓他們知道我已經準備充足，他們也就放心了。這說起來容易，卻是經過無數次摩擦換來的經驗，奉勸大家，平時和父母一定要多溝通。哈哈！

問：有發現潛力新秀嗎？政府或民間需要提供什麼協助？

答：我一直在訓練年輕選手，可惜尚未發現可以接下我棒子的後進，並不是他們條件不佳，而是還沒有下定決心去當一位超馬選手。年輕人的夢想很多，大都還在摸索，超馬這條路說真的也很辛苦，不能勉強。

政府可做的就是盡量開放台灣高山，讓民眾容易親近大自然，只要環境更開闊，自然有助於超馬運動風氣建立。企業則可認養、贊助選手，尤其應從學生時期開始，才能讓選手無後顧之憂。

問：有無想過何時高掛球鞋？

跑得很快樂 打消退休計畫

答：原本計畫35歲退休，但一位紐西蘭超馬選手說：「開什麼玩笑！如果一直跑得很快樂，為何要退休？」國外不乏40幾歲的超馬好手，因此只要現實生活、經濟收入還能支持我的夢想，我就會一直跑下去，直到跑不動為止，沒有設定退休時間表。

(中國時報)