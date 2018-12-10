旺視界》頂尖極地冒險家 越難越要闖

冰島冰與火250公里超馬。(摘自陳彥博臉書專頁)

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中國時報
／專訪

10年來，陳彥博靠自己的努力與堅持，在全球超馬界占有一席之地。未來還有什麼目標呢？陳彥博說，希望成為頂尖的極地冒險家；若以單一賽事而言，除了各種極地超馬賽以外，更希望成為首位挑戰美國「惡水超級馬拉松」的台灣人。

外界好奇，陳彥博不是已經完成過南北極超馬賽事了嗎？難道還不算是極地冒險家？他表示，全球極地越野賽越來越多，已變成複合式冒險活動，還有很多須學習。

陳彥博說，在極地活動時的繩索垂降、攀登，在惡劣環境下的醫療服務，甚至駕駛交通工具等，都是冒險環節之一，也須考取正式的證照。而這些都要到國外去研習與報考，如加拿大、歐洲等地，也是他未來努力的方向。他強調，為了成為一位專業極地冒險家，還有許多技能要學習，像4月間就在國內考取大客車駕照，他說：「這很有用！前往極地的路上還是要靠開車啊。」

陳彥博渴望參賽的惡水超馬賽，每年在美國西部沙漠與峽谷間舉行，全長217公里，要經過無人地帶，地表溫度高到能熔化鞋底，被稱為全世界三大喪心病狂超馬賽之一，台灣至今尚無人獲邀參加。不僅參賽者飽受煎熬，連補給隊伍也痛苦不堪！陳彥博想挑戰自己極限。

陳彥博22歲那年選擇了超馬這條路，走出完全不同的人生。無論如何，靠著自己的努力，陳彥博已打造獨一無二的人生，他對自己相當滿意。

陳彥博回憶：「以前每當親戚問我在做什麼工作？老爸都不知怎麼回答。」如今總算闖出一片天，雖然掌聲往往大於實質回饋，但只要經濟還能支撐住，就會義無反顧繼續往前跑。

陳彥博希望透過超馬賽告訴國人運動價值，成功的運動員平時要自律與自我管理，透過比賽更能產生難以估算的凝聚力，社會應肯定支持。

(中國時報)

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