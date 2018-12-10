旺視界》生命教育給力 無酬百場校園開講

超馬好手陳彥博信守化身極地超人帶領偏鄉孩童獲取「超能力」。（主辦單位提供）

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中國時報
／台北報導

每年比賽、訓練之餘，陳彥博會抽空到各級學校演講，完全無酬，如果對方堅持付酬勞，他會捐給公益團體，這些年來已造訪100多所學校。他希望透過運動經競技與自己擅長的超馬運動，讓小朋友了解生命的價值，懂得熱愛生命、尊重自然。

陳彥博說，有一次聽到一位卑南族小朋友說，他的志願是長大後到非洲當義工，而且語氣堅定，不像是開玩笑。這讓陳彥博非常訝異，難得小小年紀就這麼有愛心，懂得悲天憫人。有幾位國中女生立志要當禮儀師、送行者，為往生的人服務，讓他們走得安詳、尊嚴。

從互動中，陳彥博感覺得到孩子們有自己的思維，往往單純的令人動容，只想到幫助別人，甚至周遭的小動物。反觀大人做事往往講究目的性而顯得市儈，有時真應該反過來向孩子學習。

陳彥博感慨，台灣社會的運動風氣遠不如歐美興盛，他希望透過校園演講，注入生命教育這一層意義。就像啟蒙老師潘瑞根所言，教育要走在時代前面，就算這一個世代沒有太多迴響，說不定下個世代就會開花結果。今天做了，以後不知會怎樣；但若今天不做，以後絕對沒機會改變。

想到潘老師的遠見，陳彥博對於校園演講樂此不疲，即使再遙遠的偏鄉、再迷你的學校，他都願意自掏腰包搭車前往。今年300餘所學校報名，由於訓練、比賽耗時，陳彥博最後拜訪11校；下次就等他從南極冒險計畫回來後，再安排分享行程了。

(中國時報)

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