林美照治破嗓醫生不敢動刀

林美照（左）劇中角色常帶笑容，其實拍攝時為了聲帶受損問題很不開心。

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中國時報
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林美照演出電視劇《種菜女神》正在愛奇藝台灣站、台視播出，角色是作風洋派、說話夾雜英文的「珍妮佛」村長，她講話聲音常「逼叉」，破音明顯，引起觀眾討論。她原訂明（11日）開刀解決聲帶問題，未料日前接到醫生說壓力大不敢開，勸她緩幾年，林美照昨說：「我被醫生嚇到，第一次遇到這種狀況，這醫生太妙了。」

她演郭春暉執導的《記得我們愛過》獲得金鐘迷你劇視后，這次導演邀她演《種菜女神》，沒看劇本便接演。拍攝過程，角色要保持開心狀態，但她鏡頭外的心情卻低落，「聲音發不出來的時候，我就跟自己生氣，導演一直安慰我演得很好。」她當時在花蓮拍，藥不離身，每天喝2瓶護嗓茶，白天場次若多，傍晚喉嚨就開始癢、痛。

觀眾認為她把村長演得不錯，她自己極度不滿意，「因為拍攝時，聲音完全卡住出不來。」現在看播出，邊看邊懊惱，才決定治嗓。醫生告訴她開完刀，講話可恢復7成，但無法保證有以前的唱歌水準，「放棄唱歌沒關係，至少讓我演戲正常，有朋友曾給這位醫生開完後聲音宏亮，我才鼓勵醫生說『我對你有信心』，醫生才點頭答應不取消。」

她說，破嗓原因可能是以前無辣不歡，加上多年過敏性鼻炎、胃酸逆流傷到喉嚨，多年前又因聲帶長繭開刀，沒好好照顧傷口造成。她現在的聲音被虧是「菸嗓娃娃音」，醫生要她戒菸，「叫我戒掉太殘忍了，這樣活著太沒意義。」她希望開完刀，聲音可以變厚實，這樣可以演不同角色，當千面女郎也很好。

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(中國時報)

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