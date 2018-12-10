劉以豪以悲傷療癒影迷

劉以豪（左）在《比悲傷》和陳意涵拚演技，成功感動觀眾。

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中國時報
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電影《比悲傷更悲傷的故事》上映至8日僅花9天就有破億成績，全台票房達1.05億，成為今年繼《角頭2：王者再起》、《花甲大人轉男孩》後第3部破億的台灣電影，也是近年最快破億的國片，總票房仍不斷累積中，劉以豪得知好消息後，感激表示：「真的很開心，謝謝所有粉絲還有劇組，大家真的非常努力，把這個感人的故事完成，很希望這個故事有打動到一些人。」

劉以豪之前曾承諾破億祭品是「做什麼都可以」，但他現在最想做的是：「我希望可以參加映後，然後給大家大大的擁抱，我覺得那是最直接的力量跟支持，因為你們支持我，我也希望我可以做些什麼事情，可以支持大家。」果然是當前台灣暖男系代表。

謝粉絲分享故事

許多觀眾在看完電影後和劉以豪分享自己的故事，他表示：「謝謝很多粉絲跟我分享自己的故事，或他身邊發生的故事。」他想藉該片呼籲大家，「珍惜身邊的每一個人，還有你愛的人，要珍惜彼此，大家加油，要把握每一個時間。」

未來角色不設限

未來是否繼續挑戰悲情角色？他表示不會設限，「因為原本也沒有想過自己會拍悲傷的片。」他總是想透過作品帶給影迷歡樂，但演完《比悲傷》後改變想法：「你不會知道，大家看完悲傷的故事、哭過之後，心裡會不會其實也得到了一些療癒。」該片全台熱映中。

(中國時報)

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