顏嘉樂誕龍鳳胎 狄志杰邊笑邊哭

2018年12月10日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

46歲的顏嘉樂與狄志杰（本名伊適傑）結婚4年終於如願喜迎龍鳳雙胞胎，小姊弟「伊姊」和「伊哥」，8日傍晚順利報到。全程陪產的狄志杰說，他和老婆在產房都哭慘了，「我終於體會到何謂笑到合不攏嘴，我腦袋一片空白，一直傻笑到口水快流下來，但又忍不住邊笑邊哭！」

雙胞胎究竟是「姊弟」還是「兄妹」？狄志杰說，其實是姊姊先出來，但弟弟先剪臍帶，因為他們遇到最有溫度的婦產科醫師，產檢過程中曾聽他們說：「如果是哥哥、再妹妹更好。」因此雖然女兒先出來，但醫師先幫兒子剪臍帶，再貼心告訴他們「隨便你們認定囉」。狄志杰表示，當初為寶寶取伊哥、伊姊小名時，就希望他們不要為了那一、兩分鐘而爭大小，兩個都是哥和姊。

對寶寶說感謝

狄志杰說，顏嘉樂雖是高齡產婦，但懷孕過程很順利，手腳沒有水腫，體重只多11公斤且幾乎全重在寶寶身上，女兒和兒子分別約2600、2200多公克。由於顏嘉樂想要自己帶小孩，所以住院一周後，會轉往月子中心住40天，「怕她一下子忙不過來，會有產後憂鬱，且生雙胞胎更辛苦，月子要做久一點，好好調養。」

他前晚陪著宮縮肚子痛的老婆聊天聊到睡前，突然覺得：「好不真實喔！到這一刻還覺得好像在夢裡。」老婆也深有同感，接著夫妻互道「恭喜你，伊爸爸！」、「恭喜妳，伊媽媽！」而他們對寶寶說的第一句話，也巧合都是：「謝謝你們來當我們的寶寶！」說到這，狄志杰感性地哭了。

(中國時報)