2018年12月10日 04:11 中國時報 尤嬿妮 專訪

呂薔想起爸媽辛苦忍不住落淚。（盧禕祺攝）

原住民歌手呂薔出道6年多，近日推出第三張專輯《Dear Myself》，她曾於2013年入圍金曲新人、2018年問鼎金曲歌后，卻沒有因此吸引更多演出邀約、增加演藝收入；年僅24歲的她，獨自一人從新竹老家北上打拚多年，去年簽約唱片公司，收入才逐漸穩定，但僅夠維持自給自足，無法金援家中父母、幫忙撫養4弟妹，呂薔忍不住淚水直流，泣不成聲地說：「為什麼我不能跟別人一樣紅？」

呂薔樂觀自我安慰「可能運還沒來吧」，「我不會氣餒的！我已經非常幸運了，不像其他人等了幾百年才能發片，發了片後什麼也沒有。」年近50歲的呂爸、呂媽，扛起4個仍就讀國小、國中的孩子們龐大開銷，除了平日工作，休假時還得經營家族的露營區事業，相當辛苦。

父母幫她還清學貸

爸媽每周得開車前往海拔1000多公尺高的山上整理營區，看他們如此辛苦，身為家中長女的呂薔自責賺不夠多，無法讓爸媽多休息，「連我的大學學貸，一學期4、5萬也是爸媽幫我繳完，讓我出社會後不用背債。」爸媽從不透露家中經濟狀況，反倒擔心女兒獨自一人在外生活。

心疼媽回診沒人陪

呂薔出道以來全力衝刺事業，盼支援家中開銷，讓爸媽多點時間休息，尤其呂媽今年被診斷出患甲狀腺惡性腫瘤，呂薔更是擔心，「媽媽幾個月前切除腫瘤後現在持續追蹤，她常一個人從新竹開車到林口長庚回診，這陣子我忙宣傳、爸爸上班，都沒辦法好好陪她回診，真的很心疼她。」呂薔明年1月18日在西門大河岸舉辦新專輯音樂會，將更多故事透過音樂傳達給大家。

(中國時報)