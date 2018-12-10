洋蔥拚命瘦女友嚷胖回來

玖壹壹成員健志（左起）、洋蔥、春風前晚舉行慶功宴，慶祝台北小巨蛋演唱會圓滿落幕。（盧禕祺攝）

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中國時報
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玖壹壹8日在台北小巨蛋舉辦「臺玖線 一票玩到底」演唱會，慶功宴上，洋蔥分享近來瘦身有成，已瘦14公斤，盼再瘦5公斤更有線條，但他的女友卻希望他快點胖回去，「因為她不習慣這樣的我」。

27歲的洋蔥與女友感情穩定，他自認年紀還小，不會去求婚，想等30歲後，「賺多一點錢、穩定再下一步。」他被健志爆料夢想是「傳宗接代」，他表示未來想 生2個小孩，「多生怕養不起。」

打算南下攻雄蛋

玖壹壹演唱會嘉賓是羅志祥（小豬），健志表示：「小豬夠大咖，他一口就答應。」他們在舞台上表演吃飯糰，健志笑說：「就想做一些幹事。」春風自評70分，「我們都盡力了」，現在仍有許多南部歌迷希望他們在高雄巨蛋開唱，健志表示目前還在標案，希望能越快越好。

春風彩排時不慎左腳拉傷，前晚忍痛嗨唱近3小時，還跑到藝人席去打招呼，被好友小甜甜一屁股坐在他的左腿上，他事後笑說：「有痛一下，但沒大礙。」

草屯囝仔戀女記者

而玖壹壹的師弟「草屯囝仔」前晚也上台演出，團員阿倉9月被爆讓女友墮胎後卻提出分手，並結交新歡是TVBS新媒體娛樂記者劉佳佳，阿倉昨說：「佳佳非常好，不管在事業或是感情上是很成熟的。」他表示，想婚是遇到對的人而有的想法，現在只希望努力工作，不讓公司跟歌迷失望，更重要是學會負責。

(中國時報)

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