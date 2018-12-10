麥味登 透過早餐送暖傳愛

超秦集團董事長卓元裕（右）頒發金盤獎，由陳昱廷導演的《薯餅蛋塔》獲得。（盧禕祺攝）

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超秦集團執行長卓靖倫現場演唱〈溫暖，2018〉，傳遞麥味登溫暖正能量。（盧禕祺攝）

第3屆麥味登微電影大賽8日舉行頒獎典禮，本屆以「溫暖無處不在」為主題，參賽作品達221件，有超過33所學校、45個系所及社會大眾投稿參與，角逐最後榮耀。

參賽者及陪同親友在典禮開始前既興奮又緊張，今年劇情篇組金盤獎由陳昱廷的《薯餅蛋塔》摘下，獲得谷同金藝術獎座和10萬元獎金；極短篇組則是魏伶娟以《戒不掉的癮》獲得金杯獎。此次新增3項個人獎，分別為最佳導演《薯餅蛋塔》陳昱廷、最佳女主角《一份早餐》辜俞甄及最佳男主角《溫暖無處不在》黃國豪獲選。

訴求溫暖無處不在

連續3年舉辦的微電影大賽，圍繞麥味登品牌精神「溫暖每一天」，藉由故事與影像傳遞溫暖，從首屆微電影與平面攝影競賽，到第二屆微電影與音樂影像故事競賽，至今年透過展現創意的極短篇，及以溫暖無處不在為訴求的劇情篇，讓愛蔓延。

競賽召集人、超秦集團執行長卓靖倫表示，麥味登訴求的微電影並非只是技術上競技，而是透過美味早餐，建構人與人內心的橋梁，傳遞溫暖傳遞愛。卓靖倫進一步指出，麥味登多年來屹立於大街小巷，貼近民眾日常生活，也關心年輕人未來發展，很開心此次微電影大賽圓滿成功，希望能提供更多舞台讓年輕學子一展長才，同時挖掘各階層的溫暖故事，讓社會充滿正能量。

活動壓軸彩蛋，由超秦集團執行長卓靖倫演唱自編曲目〈溫暖，2018〉，歌詞巧妙融入今年獲選作品名稱，搭配樂隊精湛琴藝，歡樂氛圍洋溢全場。

(中國時報)

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