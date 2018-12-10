馬利托全裸 性愛不害羞

2018年12月10日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

費力克斯馬利托為了演出男妓，親自上街實習。 （海鵬提供）

法國男星費力克斯馬利托（Felix Maritaud）在《野放動物》演活男妓的迭起生涯。雖是首度演電影，但他在藝術學校念書時，就曾用身體以及性進行政治抗爭，他說：「當時那些經驗，對我飾演這角色非常有幫助。有趣的是，這部電影裡的裸露並非是要展露性感，而是為了表現性別身體的生產力。」

正在攻讀藝術學位的他，修過關於酷兒、性別以及性有關的課，對賣淫及背後的政治性因素有客觀理性的分析，不過他坦言：「演出時還是會因情緒放任自己跟隨角色走了，我的身體也變得不由我自己控制。在拍到一半的時候，有一場戲我還是失控了，因為我太專注、太投入，所承受的情感也非常地強烈。」

上巴黎街頭「實習」

為真實詮釋角色，馬利托親赴巴黎街頭「實習」，片中大膽演出多場全裸性愛戲，翹臀巨鵰見客毫不忸怩，性愛3P、性虐遊戲，他也都親身登場演出。為此他接受舞蹈老師的肢體訓練，練習關於失重、摔跤等控制身體的訓練，學習將身體作為一種「工具」，而不感到一絲尷尬或猶豫，「不過到拍攝後期，我變得有些反叛，因為大概已有6個禮拜的時間，我是不斷地遭到拒絕、被人摔到地上！」

電影敘述22歲的少年里奧（費力克斯馬利托飾）在巴黎街頭當男妓。每天穿梭在客人的送往迎來之間，毫不拒斥大膽獵奇的性愛方式，受到大家的歡迎。眼見周遭「同事」紛紛找人包養、過上安穩生活，里奧卻仍執意尋找情定一生的對象。在流離飄蕩的賣身生涯中，他愛上了同為男妓的艾哈德（艾力克伯納德飾），里奧想掌握這不易獲得的幸福，但艾哈德卻是個直男。電影14日在台上映。

(中國時報)