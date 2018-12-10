昆凌 周湯豪點亮魔都

2018年12月10日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

男星周湯豪與母親比莉王雪娥一同出席COACH上海2019早秋大秀。（COACH提供）

（由左至右）COACH日本區代言人水源希子和韓國女團BLACKPINK成員Rose、Jisoo於場邊開心合影。（COACH提供）

秀後空間旋即變身為派對場地，以水晶球、霓虹燈、復古車等，營造華麗氣氛。（COACH提供）

品牌香水代言人克蘿伊摩蕾茲也特別為活動飛抵魔都。（COACH提供）

COACH以正蓬勃發生的中國當代藝術做為切點，邀請本土藝術家為代表性的Rexy恐龍形象改造，並妝點於包含T恤等單品之尚。（COACH提供）

COACH創意總監Stuart Vevers手中標誌性的碎花洋裝，套上有著逗趣偽裝的翻毛外套，描繪出如同美國歌手Alice Cooper般的華麗搖滾氛圍。（COACH提供）

COACH將與藝術家合作打造的Rexy圖案做成海報，張貼於空間中的秀場牆壁上。（COACH提供）

下著細雪的黃浦江岸，賓客們裹著大衣，感受著入冬的滲骨寒意，上海西岸藝術與設計中心裡，卻躲著COACH為眾人搭建的溫暖布魯克林。紅磚房、霓虹燈和牆上一張張印著產品圖檔的懷舊海報，停著復古車的小路上，由創意總監Stuart Vevers操刀的2019早秋大秀即將發生。

積極融入東方文化觀點

來自Universal 2的饒舌音樂開場中，為空間鋪設出1970年代的紐約場景，男女模特穿上厚底高跟鞋、短靴，踏出清晰的放克節奏。設計師手中標誌性的碎花洋裝經過不對稱的方巾裙邊處裡，拼接的麂皮夾克也態度十足，再套上拉長輪廓的寬版衛衣，或有著逗趣偽裝的翻毛外套，描繪出如同美國歌手Alice Cooper般的華麗搖滾氛圍。

雖說源自西方的時尚品牌們，都在積極嘗試融入東方市場的文化觀點，COACH本季卻捨棄刻板印象中的雕龍畫鳳，以正在蓬勃發生的中國當代藝術做為切點，邀請到包含雕塑家隋建國、音樂團體YETI OUT等本土藝術家們，為代表性的Rexy恐龍形象改造，並妝點於包含T恤、新版吻釦Dreamer手袋之上，創意結合上海魔都精神。

大型水晶球掀派對高潮

大秀在70年代靈魂樂團體The Five Stairsteps的歌聲中謝幕，但從眾人頭頂緩緩降下的大型水晶球，卻意外開啟了派對的高潮，包含品牌香水代言人克蘿伊摩蕾茲（Chloe Grace Moretz）、日本區代言人水源希子等人，無一不被此情景感染，隨節奏展開笑顏。

場邊與兒子周湯豪一起出席的女星比莉王雪娥，也興奮異常，彷彿回到自己記憶中的美好年代，直說自己衣櫃裡的第一件皮衣就是像大秀中的拼接樣式，一旁的男星周湯豪更不時掏出手機，為媽媽記錄派對中的開心模樣。而同場出席的品牌好友昆凌，則是對秀上出現的Rexy恐龍情有獨鍾，還忍不住跟著音樂舞動，和賓客們共同享受充滿魔幻時刻的神奇夜晚。

(中國時報)