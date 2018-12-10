鳳凰女私服獻策 泰迪熊大衣暖心上街

名模吉吉哈蒂德日前選穿TOD'S秋冬羊毛外套，前往參加維多利亞的祕密大秀。（TOD'S提供）

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中國時報
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Max Mara焦糖色泰迪熊大衣，14萬9900元。（Max Mara提供）
TOD'S羊毛麂皮短靴，4萬500元。（TOD'S提供）
LONGCHAMP「Give Me A Hug」系列腮紅粉色兔毛後背包，1萬4300元。（LONGCHAMP提供）
女星茱莉亞羅勃茲身穿Max Mara白色泰迪熊大衣，現身寒冷的紐約街頭。（Max Mara提供）

時序入冬，歐美女星也用私服奉上禦寒時尚攻略，日前茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）現身紐約街頭時，即選穿一襲Max Mara白色泰迪熊大衣，從視覺上看來就溫暖無比。之所以名為「泰迪熊大衣」，係因其使用布料是受玩偶所用的長絲絨材質啟發，並在創意總監Ian Griffiths先生努力下，以駱駝毛與高級蠶絲重現，令外衣能有著如此蓬鬆的效果。

名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）日前也身著看來十足溫暖的TOD'S秋冬系列羊毛外套，前往參加維多利亞的祕密大秀，品牌亦在同系列中推出翻毛短靴，滿足從頭到腳的暖心願望。而來自巴黎的LONGCHAMP，更在秋冬選擇以兔毛為主體，推出全新「Give Me A Hug」 系列，表面柔軟毛料及可愛繽紛的多彩設計，就要讓女人愛不釋手。

(中國時報)

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