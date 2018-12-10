2018手機APP排行榜 蝦皮、求生遊戲大熱 療癒成趨勢

2018年12月10日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

蝦皮購物在台灣區的APP Store及Google Play上，均在2018年度排行榜上有名。（翻攝手機畫面）

PUBG MOBILE該類的求生遊戲，成為國內外最受歡迎的手機遊戲。（翻攝手機畫面）

人們每天都會用到智慧型手機APP，蘋果及Google近日發表了2018年最受歡迎的APP及遊戲排行榜，Google今年更是首度公開，讓使用者自行投票選出最喜歡的APP；在台灣市場來說，整體最受歡迎的就以娛樂影音及購物APP為主。至於手遊方面，則由近年大熱的求生及經典的遊戲同時都登上蘋果及Google榜上。

娛樂影音、購物夯

在今年蘋果APP Store的「年度熱門APP排行榜」及Google Play由使用者票選的「2018年度最受歡迎應用程式」台灣區排行榜上，均同時在2個排行榜上有名的APP，正是台灣首個針對網購，推出最完整整合的「蝦皮購物」APP；除此以外還有娛樂影音類的APP，也同樣在2個榜單上。像Google Play上的就是「巴哈姆特動畫瘋」及「KKBOX」，而APP Store上則為「愛奇藝」及「MixerBox」，對比國外就是以「YouTube」、「Netflix」等上榜APP，可見國內外不管是使用安卓或iPhone的用戶，在使用手機上多以休閒娛樂目的為主。

而說到APP，當然少不了近年大熱的手遊系列，今年最受歡迎的仍是以求生遊戲為主的APP獲勝，在國外Google Play的用戶票選及最佳遊戲，以及APP Store最受歡迎遊戲榜上，都可見從PC電競轉為手遊的「PUBG MOBILE」上榜；不過因該遊戲目前還沒開放予台灣區用戶下載，因此與其類似的「Free Fire我要活下去」，就成為了2個榜上最受歡迎的遊戲之一。同時上榜的還有熱度不退的手遊「傳說對決」，反映近年APP市場上，仍以求生類手遊電競最受歡迎。

種下真樹 風靡9國

今年APP市場還迎來一股照顧身心靈健康的趨勢，像是在Google Play上攻占9國年度最佳榜單的「Forest 專注森林」，以遊戲來減少手機使用者的「低頭」時間，可設定最少30分鐘不去使用手機，即會種出一株樹，而且更透過與種樹組織Trees for the Future合作，在非洲種下真樹，在虛實上都發揮了正面的社會影響力。在APP Store上榜的也有一系列療癒系APP，像是「Fabulous-Motivate Me」就可以定下目標、協助用戶培養新習慣等，還有提供白噪音及冥想課程等功能的「Calm」，讓手機不僅可提供娛樂，還可為療癒使用者的身心靈。

(中國時報)