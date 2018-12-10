微醺時刻 小資奢華耶誕餐

Dazzling Cafe以北歐列車裝潢風，打造聚餐的貴氣奢華感。（Dazzling Cafe提供）

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中國時報
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Dazzling Cafe「貝禮詩奶酒可可拿鐵」以貝禮詩奶酒為基底，適合想淺嘗微醺美好的女性。（Dazzling Cafe提供）
agnes b. CAFE法式烤春雞，880元。（agnes b. CAFE提供）
Dazzling Cafe提供匈牙利帥哥的甜點桌邊服務，別出心栽。（Dazzling Cafe提供）
TWG TEA歲末節慶限定套餐主餐1390元 (須加1成)，餐點以茶入饌。（TWG TEA提供）
agnes b. CAFE紅酒慢燉牛小排，1280元。（agnes b. CAFE提供）
TWG TEA套餐系列耶誕茶香法式慕斯木材蛋糕，搭配莓果風味的清爽雪酪，增添童話色彩。（TWG TEA提供）

耶誕歲末聚餐潮將至，今年不少餐廳主打小資名媛風，適合姐妹淘一同打卡po美照。有業者還祭出「耶誕帥哥」的桌邊服務，讓「衣服穿一半」的老外帥哥親自端上甜點，令人春心蕩漾；此外，常給人高價印象的貴婦茶餐廳TWG，本季耶誕套餐僅1390元，不如外界以為的昂貴，輕鬆享受在台北101過節的小資奢華，與閨蜜共度名媛假期。

Dazzling Cafe不但將裝潢打造成北歐列車風，也首次為女性製作薄酒精飲品，推出「貝禮詩奶酒可可拿鐵」、「耶誕夜瘋狂」等飲品享受微醺時刻；另也限定邀請「匈牙利鮮肉」帥哥到場裝扮成耶誕老公公，為女性提供浪漫桌邊服務。

向來給人奢華印象的茶葉品牌TWG，本季也「以茶入菜」推出歲末限定套餐，從英式早餐茶香法式洋蔥湯、小牛菲力、香煎干貝與阿根廷紅蝦佐皇后茉莉花綠茶（Jasmine Queen Tea）高湯等，都可在美饌中品嘗茶香的獨家美味，搭配南非無茶鹼的國寶茶塞德堡山（Cederberg Mountain Tea）、莓果風味的清爽雪酪等，套餐只要1390元，價格媲美一般質感餐廳，不如外界想像的高價昂貴，輕鬆享受有品味的耶誕。

深受女性喜愛的agnes b. CAFE，也特別推出3款耶誕餐點，包括法式經典「紅酒慢燉牛小排」，加以兩大瓶的法國紅酒入味；富節慶意味的「法式烤春雞」，淋上巴薩米克醋，香氣迷人；若不喜重口味也可選擇清新開胃的「香煎鱸魚佐奶油菠菜」。

飲酒過量有礙健康

(中國時報)

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