Honda CR-V實現 最高安全標準

Honda CR-V配置1.5L VTEC Turbo渦輪增壓引擎，節省大量燃油量、加油金、碳排放量，達成優異的油耗、環保表現及稅金優勢。1.5 VTi-S售價103萬元、1.5 S售價113萬元。（鄧博仁攝）

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中國時報
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全彩液晶儀表和7吋觸控式音響主機整合，將駕駛人常用的行車介面，整合在駕車視野的範圍內。（Honda Taiwan提供）
全車系標配6SRS氣囊，提供更周全的保護。（Honda Taiwan提供）
Honda CR-V 1.5 S配備全景式天窗。（Honda Taiwan提供）
Honda CR-V 1.5 S配備電動尾門。（Honda Taiwan提供）
座椅可做出多種變化，置物方式更靈活。（Honda Taiwan提供）
Honda SENSING功能大剖析
1.中央扶手置物空間上層可放置手機。（Honda Taiwan提供）
2.中央扶手置物空間深度夠，可直放平板。（Honda Taiwan提供）
3.中央扶手置物空間可收納隨身皮包。（Honda Taiwan提供）

國產SUV霸主Honda CR-V今年10月發表2019年式新車，最大亮點就是全面標配Honda SENSING及6SRS輔助氣囊，共提供車主最高達23項主被動安全防護；1.5L VTEC Turbo渦輪增壓引擎，不但強勁有力，14.6 km/L油耗表現與稅賦優勢，可讓精打細算的車主每年省下不少錢。

SUV運動休旅車近年持續呈現銷售成長趨勢，市占自2016年的27%成長至今年的32%，業者預估2020年時可望擴大至35%，其中中型SUV仍是目前最大宗，占比超過55%，主流價位則落在95至115萬元之間。Honda CR-V兩款新車1.5 VTi-S、1.5 S售價分別為103、113萬元。

有效降低車險損失與維修費

眼尖的消費者也看出Honda CR-V價格並不是同級競品中最低的，但是銷量卻是同級之冠。據保險發展中心統計資料，由於「智慧安全主被動防護Honda SENSING系統」及各項主、被動安全配備導入，使搭載車款的車體險損失頻率大幅低於整體自小客車市場，減幅達68%，替眾多車主省下因駕駛人過失所需負擔的每件事故平均3.8萬元維修損失費用。

Honda Taiwan表示，第五代CR-V採用1.5L VTEC Turbo渦輪增壓引擎，可創造零遲滯、且超越同級高效能動力，最大馬力輸出達193 hp及24.8 kgm豐沛扭力；不僅提升引擎進、排氣效率，及汽門系統的冷卻及燃燒效率，加上CVT無段變速箱、車身輕量化工程，造就平均油耗14.6km/L；五代CR-V累計銷售2萬台，顧客的實際使用里程合計已達1.5億km，較四代CR-V的引擎共節省336萬L的燃油量、1億元的加油金、753萬kg的碳排放量。

車道維持輔助系統 獨步市場

2019年式CR-V除了全面導入的Honda SENSING及6SRS輔助氣囊外，更將LaneWatch盲點監視系統、遠光燈自動切換系統、雨滴感應式自動雨刷列為標準配備，實現Honda最高科技安全標準。而「LKAS車道維持輔助系統」更是市場絕無僅有的安全智慧機能系統。另外，全車系採用Smart Entry智慧型車門啟閉系統、Push Start引擎啟閉系統、Walk-Away離開立即上鎖功能，利用先進科技創造高質感及便利性。

(中國時報)

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