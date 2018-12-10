2018年12月10日 04:11 中國時報 江才健

知道博文生病有段時間了。到了一個年紀，知道生病都不必然是康復前的短暫波折，人生無常之大限，也是到了年紀，才懍然而有感悟的。

博文是讀書人個性的江湖人，早歲不認識他，知道他出身新竹客家，新竹中學畢業。新竹中學辛志平校長教育理念弘遠，以身作則的身教，影響台灣多少莘莘學子的事蹟，早為社會所推崇，博文兄雖沒特別提及，但是春風化雨，潛移默化，多少在博文身上發揮了作用。

我應是1989年後才與博文有較多來往。那年我因寫吳健雄傳，到紐約一年，因此偶然會到在紐約市皇后區的報社辦公室，那時他已經歷在美國多家華文報紙工作，當過總編輯、主筆的風雲歲月，成為《中國時報》的駐紐約記者，他常在當時的《時報周刊海外版》，寫一些當代中外歷史的文章，除了林博文，有時也用葉一舟（一葉扁舟）、田滄海（滄海桑田）、夏語冰（夏蟲不可語冰）的筆名，博文歷史涉獵廣泛，博聞強記，加上文字洗練，用典雅潔，他的作品是不可多見的好看歷史文章。

在紐約一年期間，除在辦公室，偶然大家一同吃飯，每次好酒的博文總要浮幾大白，博文雖說滿腹經綸，但是個性靦腆，不是高談闊論型的人物，但是一旦喝了幾盅，有些微醺，就比較能放開拘謹，放言論事。我很記得某回博文喝多了，已是半醉，我送他回到法拉盛的家中，看他一家許多書籍，他半醉的拉我看他家中一個過道，指著兩邊牆頂掛著的雜誌封面人物，說「你看右邊是右派，蔣介石、弗朗哥……，左邊是左派，毛澤東、卡斯楚……」，醉酒不忘史識，真醉態可掬也。

有了那一年情誼，後來博文回台灣，我們便有密切往來，記得一次我清早去中正機場接他和清玉嫂，然後直接到復興南路喝豆漿，吃燒餅油條，晚上則在台北雙城街熟悉的小pub，喝酒隨扯，博文好酒，而且是夜貓子，喝得愈晚精神愈好，真可謂現代李白再世。

我與博文交往多年，難免有些比較體己的談話，博文雖說在新聞界也是佼佼上才，但是他原來最想要的生涯，其實是作歷史研究，成為史界學者。他一直私心衷慕美國歷史學界的著名學者小史勒辛格（Arthur Schlesinger Jr），欣羨小史勒辛格是一個社會批評公共知識分子型的歷史學家，他曾想到紐約大學從學小史勒辛格，但是美國大學教育雖說普受肯定，卻有資本社會的入門標準，紐約大學所費不貲的學費，阻卻了博文從學之路。博文一直視小史勒辛格寫的《甘乃迪的白宮一千天》為一寫作標竿，也曾為文討論小史勒辛格其書其人，其實博文除了沒有成為學界裡的歷史學家，作為一個社會批評的公共知識分子，可說也有著堪比小史勒辛格的貢獻。

一次我要去看楊振寧，博文因長久對楊先生的為學為人與民族大是大非，景仰有加，因此與我同去紐約長島石溪的紐約大學，一見到楊先生，博文就鞠了一個大躬，我們在辦公室裡談話一陣，然後楊先生請我們同去附近的中國餐館吃午餐，我猜對博文來說，那應是一次愉快經驗，我還替他與楊先生照了照片，想他的資料保存癖，必應珍藏了那張照片吧？

博文個性雖非好尖刻批評，但是對於人生世事，總是自有準繩，譬如對於同樣旅居國外一位文史界的著名學者，因不喜其人的好經營門生集團學派作為，私下總喜揶揄其人在美學界的一些行徑，有次以筆名寫下小文議論，引起大學者門人的好奇，頻頻查問寫文章的波紋是誰。

博文是文人個性，關心的都是史料書蠹，沒什麼理財的心思，在法拉盛的公寓居處，只是尋常住宅，清玉嫂應是在一圖書館工作，也是一般收入，一次偶然得悉博文由時報支付的月薪，我因在紐約住過，也略知一般行情，覺得對博文如此人才，似太虧待一些。正巧當時有機緣，同時報大家長余紀忠先生談事，便藉機向余先生提議，對博文待遇應作些調整，一向愛才的余先生自是同意，立時要博文專程回台一趟，也調整了博文的待遇。

後些年博文還在時報寫些專稿，但後來漸漸停了，他成為香港《亞洲周刊》的主力作家之一，博文雖心念台灣，也喜歡台北夜裡的酣暢隨談，輕酌慢飲，但是他離不開新聞傳媒與文史書訊最是蓬勃的紐約，他買書訂雜誌，對於知識可說有一種癡愛，據說他病至後期還要清玉嫂訂閱雜誌，而且一訂三年，清玉嫂心中惶然，不確知他是否還有三年。是的，這些雜誌寄到時，博文已看不到了。

博文十分推崇曾在《紐約時報》工作過的著名記者哈伯斯坦（David Halberstam），哈伯斯坦寫的《出類拔萃的一群》（The Best and the Brightest），也是博文視為一個記者的經典之作，他嘗撰文說自己在七十年代末買的最早一本《出類拔萃的一群》，已經被他翻看得支離破舊。哈伯斯坦著述不輟，一生出了二十一本著作，而且幾乎本本暢銷，博文也算著述等身，他沒有如哈伯斯坦所有的美國廣大閱讀市場，但是他寫的宋美齡傳記，以及談張學良與宋子文的著作，都透出他出入史料而別有視野的史學修養， 2009年出版的「1949 石破天驚的一年」和「1949 浪淘盡英雄人物」，我覺得是記敘兩岸分治一甲子具代表性的著作，奠定他歷史大家的地位。

博文在寫哈伯斯坦的專文中曾引述，「在哈伯斯坦身上找不到一根懶骨頭」，博文也著述甚勤。2007年哈伯斯坦為準備他的新書，到加州舊金山地區採訪，未料擔任司機的新聞系學生違規發生車禍，造成哈伯斯坦死亡。博文在哈伯斯坦去世後的文章中說，「將士死於沙場，學者死於講壇，記者死於採訪」，說哈伯斯坦也可謂「死得其所」。

哈伯斯坦得年73歲，博文與之同壽，這難道是上天安排的巧合？

(中國時報)