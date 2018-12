2018年12月10日 04:11 中國時報 江才健

知道博文生病有段時間了。到了一個年紀,知道生病都不必然是康復前的短暫波折,人生無常之大限,也是到了年紀,才懍然而有感悟的。

博文是讀書人個性的江湖人,早歲不認識他,知道他出身新竹客家,新竹中學畢業。新竹中學辛志平校長教育理念弘遠,以身作則的身教,影響台灣多少莘莘學子的事蹟,早為社會所推崇,博文兄雖沒特別提及,但是春風化雨,潛移默化,多少在博文身上發揮了作用。

我應是1989年後才與博文有較多來往。那年我因寫吳健雄傳,到紐約一年,因此偶然會到在紐約市皇后區的報社辦公室,那時他已經歷在美國多家華文報紙工作,當過總編輯、主筆的風雲歲月,成為《中國時報》的駐紐約記者,他常在當時的《時報周刊海外版》,寫一些當代中外歷史的文章,除了林博文,有時也用葉一舟(一葉扁舟)、田滄海(滄海桑田)、夏語冰(夏蟲不可語冰)的筆名,博文歷史涉獵廣泛,博聞強記,加上文字洗練,用典雅潔,他的作品是不可多見的好看歷史文章。

在紐約一年期間,除在辦公室,偶然大家一同吃飯,每次好酒的博文總要浮幾大白,博文雖說滿腹經綸,但是個性靦腆,不是高談闊論型的人物,但是一旦喝了幾盅,有些微醺,就比較能放開拘謹,放言論事。我很記得某回博文喝多了,已是半醉,我送他回到法拉盛的家中,看他一家許多書籍,他半醉的拉我看他家中一個過道,指著兩邊牆頂掛著的雜誌封面人物,說「你看右邊是右派,蔣介石、弗朗哥……,左邊是左派,毛澤東、卡斯楚……」,醉酒不忘史識,真醉態可掬也。

有了那一年情誼,後來博文回台灣,我們便有密切往來,記得一次我清早去中正機場接他和清玉嫂,然後直接到復興南路喝豆漿,吃燒餅油條,晚上則在台北雙城街熟悉的小pub,喝酒隨扯,博文好酒,而且是夜貓子,喝得愈晚精神愈好,真可謂現代李白再世。

我與博文交往多年,難免有些比較體己的談話,博文雖說在新聞界也是佼佼上才,但是他原來最想要的生涯,其實是作歷史研究,成為史界學者。他一直私心衷慕美國歷史學界的著名學者小史勒辛格(Arthur Schlesinger Jr),欣羨小史勒辛格是一個社會批評公共知識分子型的歷史學家,他曾想到紐約大學從學小史勒辛格,但是美國大學教育雖說普受肯定,卻有資本社會的入門標準,紐約大學所費不貲的學費,阻卻了博文從學之路。博文一直視小史勒辛格寫的《甘乃迪的白宮一千天》為一寫作標竿,也曾為文討論小史勒辛格其書其人,其實博文除了沒有成為學界裡的歷史學家,作為一個社會批評的公共知識分子,可說也有著堪比小史勒辛格的貢獻。

一次我要去看楊振寧,博文因長久對楊先生的為學為人與民族大是大非,景仰有加,因此與我同去紐約長島石溪的紐約大學,一見到楊先生,博文就鞠了一個大躬,我們在辦公室裡談話一陣,然後楊先生請我們同去附近的中國餐館吃午餐,我猜對博文來說,那應是一次愉快經驗,我還替他與楊先生照了照片,想他的資料保存癖,必應珍藏了那張照片吧?

博文個性雖非好尖刻批評,但是對於人生世事,總是自有準繩,譬如對於同樣旅居國外一位文史界的著名學者,因不喜其人的好經營門生集團學派作為,私下總喜揶揄其人在美學界的一些行徑,有次以筆名寫下小文議論,引起大學者門人的好奇,頻頻查問寫文章的波紋是誰。

博文是文人個性,關心的都是史料書蠹,沒什麼理財的心思,在法拉盛的公寓居處,只是尋常住宅,清玉嫂應是在一圖書館工作,也是一般收入,一次偶然得悉博文由時報支付的月薪,我因在紐約住過,也略知一般行情,覺得對博文如此人才,似太虧待一些。正巧當時有機緣,同時報大家長余紀忠先生談事,便藉機向余先生提議,對博文待遇應作些調整,一向愛才的余先生自是同意,立時要博文專程回台一趟,也調整了博文的待遇。

後些年博文還在時報寫些專稿,但後來漸漸停了,他成為香港《亞洲周刊》的主力作家之一,博文雖心念台灣,也喜歡台北夜裡的酣暢隨談,輕酌慢飲,但是他離不開新聞傳媒與文史書訊最是蓬勃的紐約,他買書訂雜誌,對於知識可說有一種癡愛,據說他病至後期還要清玉嫂訂閱雜誌,而且一訂三年,清玉嫂心中惶然,不確知他是否還有三年。是的,這些雜誌寄到時,博文已看不到了。

博文十分推崇曾在《紐約時報》工作過的著名記者哈伯斯坦(David Halberstam),哈伯斯坦寫的《出類拔萃的一群》(The Best and the Brightest),也是博文視為一個記者的經典之作,他嘗撰文說自己在七十年代末買的最早一本《出類拔萃的一群》,已經被他翻看得支離破舊。哈伯斯坦著述不輟,一生出了二十一本著作,而且幾乎本本暢銷,博文也算著述等身,他沒有如哈伯斯坦所有的美國廣大閱讀市場,但是他寫的宋美齡傳記,以及談張學良與宋子文的著作,都透出他出入史料而別有視野的史學修養, 2009年出版的「1949 石破天驚的一年」和「1949 浪淘盡英雄人物」,我覺得是記敘兩岸分治一甲子具代表性的著作,奠定他歷史大家的地位。

博文在寫哈伯斯坦的專文中曾引述,「在哈伯斯坦身上找不到一根懶骨頭」,博文也著述甚勤。2007年哈伯斯坦為準備他的新書,到加州舊金山地區採訪,未料擔任司機的新聞系學生違規發生車禍,造成哈伯斯坦死亡。博文在哈伯斯坦去世後的文章中說,「將士死於沙場,學者死於講壇,記者死於採訪」,說哈伯斯坦也可謂「死得其所」。

哈伯斯坦得年73歲,博文與之同壽,這難道是上天安排的巧合?

