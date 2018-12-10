動靜之間──致你

配圖／鄧博仁

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中國時報
丁威仁

──如果呼吸會睏，就讓肺自由；如果暴雨沖碎了黎明，葉子就會落。

茅屋隱居在山後，星光是規律的標楷體

恍惚的落石特別怕黑，褪色的老榕樹

擔憂強風，變造落葉的方向，月暈總是

把回程的路打薄，我一寫景就寫到了蟬鳴

為了迎接晨曦，候鳥擄掠一片片破碎的

雲，唱空曠的情歌，你在石階扭傷

雙腳，我卻變成充滿光害的風景

路如此冗長，於濃霧裡，歡愛的繭

不斷增生，有如積雨的雲層

我在動靜之間夜盲，渴望找到一條河

但日常已往負號行進，時間倒退，擦肩而過的

畫面，沒有追逐，沒有躲藏，沒有任何口音

比雨清晰，沒有任何暗示比詩句易懂

沒有任何轉動，相信自己仍是被愛的宇宙

你送我的曲譜佈滿蝨子，躺在陽光照不著的

角落，每件內衣都會歌唱，胸口堆積的

情詩一再類疊，每雙襪子都攢了無解的業

善或者惡，都成就了離合，雖然我們

曾經攀爬彼此的夢，有時跌倒像三歲的

孩童，但你總是哭，要我傾聽春天

碎裂的聲音，聽你腹部呼之欲出的痛

聽所有器官在深夜炸開，且綻放

我在動靜之間宿醉，前方只有泥濘

絕版的情詩像火，每句都是詭譎的意象

門後，黑暗；門前，荒涼。曬衣架的

動靜是我們愛慾的索引，被齟齬佔據的

出口，腳印疊著腳印，陽傘拒絕出門

我只好躲在密室，把海角放在嘴脣

張望你無愛的天涯……

新詩組入圍作品

作者簡介

1974年生，生於基隆，寓居於台中與台北兩地，現任國立清華大學華文文學所副教授。曾獲各大文學獎等新詩獎項，詩作收錄於各文學或詩選集。詩集《編年臺北》創作計畫獲第十九屆台北文學獎「台北文學年金」入圍，《走詩高雄》獲2015年高雄市書寫高雄創作與2017年書寫高雄出版獎助計畫（並獲第四十屆文化部中小學生優良課外讀物推薦），《走詩貓裏》獲2018年「苗栗文學家作品集」出版補助。

寫作心得分享：

愛情是人類永恆的難題。

(中國時報)

文以載道 史以寄情 email到人間

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