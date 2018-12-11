不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－雙城拚交流

總統蔡英文(左)、台北市長柯文哲(右)。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
陳佩琪臉書斥白綠合作！　柯：怎這麼可怕 趁我睡覺

蔡英文總統與台北市長柯文哲初步敲定在周四進行「蔡柯會」，府方指出，將就重大市政議題、中央與地方的合作進行研商，不會涉及黨務和立委補選。台北市副市長陳景峻表示，柯P選後仍有怨，這次立委補選仍難合作。

新聞透視－話未說死綠白合2020有空間

上海大陣仗 規模歷屆之最

而在傳出柯蔡會，綠白心結恐依舊難解，柯文哲昨日與上海踩線團敲定20日舉辦雙城論壇，則傳來好消息。今年雙城論壇的舉辦規模，陸方將有135人與會，台北市也有250人與會，規模歷屆之最。

至於雙城論壇細部安排部分，市府發言人劉奕霆表示，周波是掌管經濟財政領域的上海常務副市長，跟這次論壇主題「循環經濟」相關，上海來團成員也有跟文化、環保、都市更新等領域相關的貴賓，細節仍待進一步討論。

蔡柯會僅聊市政 不涉黨務

民進黨九合一選舉大敗，蔡英文繼上周四在總統府迴廊談話表示，集結最大支持力量是全黨下階段努力的方向，與柯綠合作，發言人黃重諺昨也證實蔡總統規畫本周先會柯文哲。至於地點，有關人士透露，可能安排在北市府。

關於「蔡柯會」，外界解讀綠白合作。但黃重諺強調，以民眾關心的首都重大市政議題為主，特別是中央與地方可以強化合作的部分，或是合作中的計畫進度，無論是社會住宅或攸關首都圈國民居住、安全與都市發展與更新、老危住宅的更新，還有柯P提出的市政議題等，都是在安排範圍內。

一直在柯市府與民進黨之間扮演橋樑的陳景峻昨天接受「POP搶先爆」電話專訪時也表示，白綠需要合作，「不合作未來政局可能大亂」。但對於1月27日即將進行的立委補選，陳景峻說，蔡總統已辭掉黨主席，立委選舉的溝通交由黨部處理，她不會去干預。

柯有怨 立委補選各有盤算

但陳景峻研判「這次立委補選白綠很難合作」，因為柯文哲有意推人、民進黨也要推人，「我的判斷是來不及」，況且選舉完才過幾周，「談合作時心中的怨根本還沒放下，怎麼談呢？」今年選舉民進黨有壓力而自提人選，「我想柯市長心裡可能也會有怨」。

至於柯文哲2020是否會出來選總統？陳景峻認為，「他一定是有意願才會跟媒體講明年6月再給答案」，現在時勢變化很快、柯一定會再觀察、或看看未來是否有合作的空間。

(中國時報)

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