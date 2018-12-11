兩岸舵手江丙坤辭世 享壽86歲

2018年12月11日 01:34 中國時報 林勁傑／台北報導

海基會前董事長江丙坤昨晚逝世於馬偕醫院，享壽86歲。江丙坤對兩岸關係貢獻卓著。2008年接掌海基會後，旋即恢復兩岸「兩會」協商談判，上任月內即率團登陸，讓冰凍多年的兩岸關係正式融冰。海基會4年任內，與時任大陸海協會會長陳雲林舉行8次「江陳會」，簽署18項協議，開創兩岸新局面。據了解，昨早現任海基會董事長張小月有前往醫院探視，不料還是在傍晚病情惡化，家屬忍痛拔管。

江丙坤8日在北市晶華酒店3樓與友人聚餐時突然意識不清暈倒，後緊急送往馬偕醫院，經裝上葉克膜搶救後，轉入加護病房。不料昨晚病情轉壞，馬偕院方表因年事已高等多重因素，不幸併發多重器官衰竭，在10日晚間7點整安詳辭世。

病情惡化 家屬忍痛拔管

江丙坤在兩岸貢獻卓著，2008年5月26日他就任海基會董事長，6月旋即赴陸展開首次「江陳會」，中斷9年的兩會協商正式恢復。當時也會晤時任中共總書記胡錦濤。胡錦濤肯定兩會中斷9年後舉行首次會談，是兩岸關係進程中一件大事，甚至表示，國際空間需要雙方共同努力創造條件，兩岸可以進行討論。

8次江陳會 經貿里程碑

2010年6月江兩坤赴重慶與陳雲林展開第五次「江陳會」，雙方簽署「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）；ECFA協議中陸方同意我方539項貨品列入早收清單，金額達138.38億美元，我方同意陸方267項產品列入早收清單。該協議簽署，開創兩岸經濟發展利基，是兩岸經貿關係一大里程碑。

江丙坤在任海基會4年，兩會共舉行8次會談、簽署18項協議。兩會組團互訪47團、接待大陸及國際訪賓逾千團。協助人身安全與經貿糾紛案件超過1萬件、文書查驗證逾84萬件、法律及陸配諮詢服務更破百萬件。

國民黨哀悼 永遠懷念他

海基會昨發聲明對江丙坤辭世表達沉痛哀悼。張小月表示，江前董事長在兩岸關係中扮演關鍵角色，海基會成功執行政府交付任務，對海基會有很大貢獻。

國民黨則也感念江丙坤一生的付出跟貢獻，「是國人最大的資產跟驕傲，我們永遠懷念他。」

(中國時報)