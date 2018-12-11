新聞透視－話未說死綠白合2020有空間

2018年12月11日 01:34 中國時報 崔慈悌

陳佩琪臉書斥白綠合作！ 柯：怎這麼可怕 趁我睡覺

民進黨在九合一選舉大敗，意識到光靠綠色力量，無法打贏選戰，因此在選後積極促成「綠白合」。儘管柯陣營心中有怨，不過對蔡總統釋出「蔡柯會」修補裂痕，柯P並未拒絕，還說「軍機瞬息萬變」，顯然2020年仍保有很大的合作空間。

綠白鬧僵 蔡未與柯鬧翻

民進黨上下一致表示，立委補選「一定是推民進黨籍」，柯綠似乎沒有什麼好談，但有沒有合作空間，總要見了面，試探了溫度後才能再做圖謀。柯綠雖為2018年台北市長一役鬧僵，但小英與柯P並未鬧翻。

蔡英文在民進黨正式提名姚文智之前，就曾邀柯文哲密談，告知柯P，她願意支持他，但黨內要求提自己人參選的呼聲高，她有不得已的苦衷。在選戰期間，蔡英文未曾出重手打柯，都讓柯P心有所感。因此，蔡提出「蔡柯會」，柯P也願意受邀。

蔡沒出重手 柯心有所感

柯文哲上屆台北市長選舉，是靠民進黨支持才能當選，柯P當選後，也釋出善意，用了很多民進黨推荐人選進入市府，包括副市長陳景峻、副秘書長李文英、民政局長藍世聰，都是綠營人馬，連當初的北農總經理，也接受民進黨建議，讓吳音寧來當。

不過此次的台北市長選舉，民進黨不僅未支持柯文哲，黨內提名的候選人姚文智還一路追殺，從痛批「兩岸一家親」到質疑涉入活摘大陸器官活摘事件，讓柯P疲於奔命。加上選前蔡英文宣示「民進黨全黨上下不分高層、基層，我們就是支持姚文智」，更讓柯P差點落選。

驚險連任 感受合作重要

儘管陳景峻都認為，柯P「心中有怨」，立委補選「綠白難合」，不過柯P依舊精明地估算彼此籌碼，言明「軍機瞬息萬變」，藍綠白都在等對方出手，到周五登記截止前，一切都是可以的，顯然也在看小英如何提合作。

柯P此次驚險連任，也讓柯文哲意識到，如果沒有綠營支持，力量會少掉一大半，「綠白合作」對雙方都有利。2020年總統大選，柯P釋出「明年6月再問我」的說法，其實也在暗示，綠白還有合作空間，至於要合作到什麼程度，就要看民進黨願意付出多少了。

(中國時報)