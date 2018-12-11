妹有意郎無情 柯走自己的路

2018年12月11日 01:34 中國時報 吳堂靖

九合一選舉民進黨慘敗，台北市長柯文哲則驚險連任，柯綠可說是兩敗俱傷，近期北市立委補選一戰，雙方合作議題重新浮上檯面，雖然蔡英文總統遞出「橄欖枝」，雙方可能在周四（13日）約見柯文哲，不過似乎「妹有意、郎無情」，柯僅稱「無所謂、我都可以」，顯得興趣缺缺，也為2020年總統大選增添變數。

2014年柯文哲以無黨籍參選北市長一職，因挾帶民進黨強大後援，一舉登上北市長寶座，蔡英文被視為柯的「恩人」，即便柯數次被傳出有意問鼎2020年總統大位，柯始終未鬆口，就連柯媽何瑞英今年2月更掛保證，「再三教育柯做人的道理，絕對不會跟蔡爭位！」

不過柯文哲上任後，卻成了一門自走炮，甚至稱「垃圾不分藍綠」，且民進黨執政後，柯炮轟前瞻計畫、敬老金到高雄市府負債，火力更勝國民黨，無異給當初支持他登上台北市長的民進黨好幾巴掌，埋下柯綠分手的痛因。

今年北市長一戰，民進黨自提人選，但綠營候選人姚文智民調始終低迷，棄姚保柯傳聞不斷，選舉期間綠營也以此，私下要柯別攻擊民進黨其他縣市長候選人，避免選情雪上加霜，蔡英文更一度傳出選前之夜將南下助選，讓柯對綠營抱有一絲期望，無奈最後蔡仍現身力挺姚，讓柯僅以3254票險勝，無怪柯選後直言，這次台北市長沒有棄保發酵，私下更對綠營選舉手段諸多抱怨。也無怪乎陳佩琪會在臉書PO文，怒批民進黨。

經過這次市長選戰恩怨，柯綠關係尚未修補，柯文哲開口仍有怨言。對於立委補選，柯一直朝向派出自家人參戰準備，至於2020年總統大選，柯也先前放話「明年6月再問我」，若柯沒有意願，何必跟媒體講明年6月再給答案，可見柯會再觀察，未來是合作？或乾脆走自己的路。

(中國時報)