與綠合作打迷糊仗 柯稱備胎很多

何志偉（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
陳炳甫（本報資料照片）

台北市士林大同區立委補選昨起至周五（14日）開放登記，民進黨、國民黨黨中央預計明天在中常會宣布徵召人選，綠營以市議員何志偉呼聲最高，藍營鎖定議員陳炳甫，台北市長柯文哲陣營則有北市民政局長藍世聰、觀傳局長陳思宇被點名，藍世聰10日受訪重申沒有意願，但盼「這席留在民進黨」；陳思宇則語帶保留，強調柯要她準備好，選不選最後5秒決定。

北市立委補選昨起登記，一度傳出陳思宇將搶頭香登記，但陳思宇雖已入棚拍文宣照，她仍否認已登記，但強調，柯市長有要她做好一切準備，不管往後在哪個位子都要全力以赴，但現在時間未到，大家可以再想一想。

如果綠白合作方式是推民進黨籍人選，民進黨籍的藍世聰被視為最適合人選。藍昨受訪時先自嘲「我以為我已經遠離補選名單」，他強調，「沒有意願」，希望那席立委留在民進黨。

至於柯文哲在回答綠白合作立委補選時，他大打迷糊仗表示，「這有一個盲點，誰是綠營？民進黨中央是誰？這是很大問題，常想誰講得才算話，我搞不清楚到底是誰的意見？」對於陳思宇、藍世聰皆有參選可能性，柯笑稱，「備胎很多、禮拜五以前都可討論。」

至於綠營，已有市議員何志偉、顏若芳、王威中等人爭取提名，其中，何志偉在士林長期深耕，地方組織強，且主動未競選議員連任，不論觀感或是選票考量，都會是綠營最強且最佳人選。

藍營則鎖定陳炳甫，上周五黨中央已徵詢其意願。國民黨組發會主委李哲華表示，「方向不變」！經過溝通，陳願意為黨一戰，只是希望多點時間和地方支持者說明，黨為何要徵召他。

李哲華說，市議員當選後參選立委仍有前例可循；如4年前，民進黨提名甫選上的台中市議員黃國書、彰化縣議員陳素月都投入立委補選，「民進黨可以，為什麼國民黨不可以？」

(中國時報)

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