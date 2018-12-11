藍民調沈智慧出線 綠10人表態參選

2018年12月11日 01:34 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

為角逐台中市長當選人盧秀燕請辭後的立委席次，國民黨昨天公布民調結果，由前立委沈智慧出線，民進黨則有近10人表態參選，將待明天由黨中央確認徵召提名人選，藍綠兩黨強調，都以勝選為最高原則。

台中市有8席立委，國民黨3席、泛綠5席，盧秀燕辭去立委後，這是國民黨在原市區的唯一1席，中選會將在1月27日舉辦補選。國民黨台中市黨部主委陳明振，國民黨有不能輸的壓力，一定要勝選。

國民黨有6人參加民調，沈智慧民調以平均支持率42.9％拔頭籌。陳明振說，尊重民調結果，建議徵召名單將在明天提報中常會。

沈智慧強調，她曾擔任6屆立委，有信心接棒盧秀燕，為台中力守立委補選席次；她具有立即上線服務的即戰力，參選主打「卸下心中圍牆的經濟」，台中市具有港空等交通優勢，增加「中進中出」觀光客，支持盧秀燕「前店、後廠、自由港」的政策目標，翻轉產業經濟。 民進黨有意及被點名參選者，包括市議員蔡雅玲、前國代徐宜生、北屯區平和里長林煜舜、交通局長王義川，另前台中市張溫鷹時代的副市長陳大鈞等人也是熱門人選。

國民黨戰將出爐，民進黨人選決定箭在弦上，民進黨台中市黨部主委何明杰特別點名，王義川也是熱門人選，最後誰會代表民進黨披掛上陣，黨中央明天確認定徵召提名人選後，盡速展開選戰衝刺。

但王義川否認他要參選，強調他從來沒有說要參加立委補選。

同時，親民黨邱于珊已宣布參選、時代力量也表示不會缺席。

(中國時報)