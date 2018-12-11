上海踩線團訪柯 李文輝不虛此行

2018年12月11日 01:34 中國時報 吳堂靖 、林勁傑／台北報導 、林勁傑／台北報導

上海市台辦主任李文輝一行昨拜會北市長柯文哲，就「台北-上海雙城論壇」議程進行磋商。（王英豪攝）

雙城論壇20日登場，陸方將由上海常務副市長周波領銜，北市府也將邀請逾百位產官學人士與會，為歷來最大規模，10日上海市台辦主任李文輝先拜會柯市府，雙方針對論壇主題進行會談。李文輝表示，這次來不虛此行，相信對最後議題確定有很大的幫助。據悉，李領軍的「踩線團」將於今日下午5點搭機離台。

應勇行程滿 盼下次訪台

李文輝率6名滬方官員所組成的「踩線團」行程進入尾聲，預計今天傍晚離台。李一行昨早11時前往台北市政府與市府大陸小組執行祕書饒慶鈺進行會前會，並拜會柯文哲。

李文輝以一襲深藍西裝現身，饒則身穿改良式旗袍與會，雙方進行1小時會談。李會後先向在場等候的媒體說「各位辛苦了！」並表明，這次雙方主要談的是圍繞雙城論壇的具體內容，包括主論壇和分論壇內容，以及所簽協議，並對會後參訪的行程作深入探討，「我這次來不虛此行」，相信對議題的確定有很大幫助。

上海大陣仗 135人與會

外界關注大陸出席雙城論壇的代表層級，李文輝表示，由於上海市長應勇歲末年初行程非常滿，因此特別安排上海分管經濟工作的周波常務副市長參加雙城論壇，應勇也很期待下次有機會來台。

北市府發言人劉奕霆證實，應勇市長因行程關係，改請周波副市長來，周波是上海副市長層級最高的一位，這次上海方來訪人數約135位、台北市也邀請產官學250位與會，為歷屆人數最多，非常感謝雙方有密切互動。

至於雙城論壇細部安排部分，劉奕霆表示，周波是掌管經濟財政領域，跟這次論壇主題「循環經濟」相關，上海來團成員也有跟文化、環保、都市更新等領域相關的貴賓，細節仍待進一步討論。

簽署備忘錄 還在洽談中

至於柯文哲是否提兩岸一家親？劉奕霆強調，因雙城論壇是20日舉行，很多細節、內容、方向還沒開始準備，屆時會再完整說明。另外，媒體詢問是否已決定簽署何項備忘錄？劉奕霆表示，過去簽署的備忘錄非常多，雙方已有厚實交流基礎，目前仍在洽談中。

(中國時報)