柯文哲直言 計較文字沒好處

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中國時報
／台北報導

雙城主論壇20日登場，台北市長柯文哲將到場致詞，由於去年講稿提及「兩岸一家親」等字詞，甚至爆出A、B稿風波，外界關注今年柯文哲是否會再提「敏感的政治語言」？柯表示，不管九二共識還是兩岸一家親，很多都已被標籤化，直言「計較文字沒好處，重要的是實質經貿交流」。

面對雙城論壇倒數9天，屆時上海方將由上海常務副市長周波領銜出席，柯文哲也將於20日主論壇到場致詞，不過講稿仍未擬定，外界關注今年是否會再提「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」等字詞，柯文哲昨出席活動受訪表示，像是兩岸一家親、九二共識等，他覺得都已經被標籤化了。

柯文哲指出，最近看到一個笑話，有人說支持九二共識，原因是九二共識是在講一邊一國，這種笑話他都笑不出來了，他認為目前在台灣很多（字詞）都被標籤化，不管九二共識還是兩岸一家親，其實大家也不曉得裡面是在談什麼東西。

柯文哲表示，自己跟大陸方面說明，還是實質的經貿、文化交流比較重要，計較這些文字、被標籤化也沒好處。

至於柯文哲有意邀請準高雄市長韓國瑜參與雙城論壇，不過韓以公務繁忙為由婉拒，柯文哲說，韓還沒上任，要用什麼身分出席也是尷尬，相信韓跟自己一樣，現在都在為小內閣的人事議題頭痛。

針對柯講稿內容，據透露，由於柯文哲是驚險連任，雙城目標朝向順利完成即可，且明年雙城論壇邁入第十屆、主辦方也是上海，意義較大，預估柯此次講稿應會打「安全牌」，力求安全下莊。

(中國時報)

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