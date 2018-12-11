賴峰偉訪國台辦 爭取陸客來澎

2018年12月11日 01:34 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

澎湖縣長當選人賴峰偉10日率團訪問北京，傍晚拜會大陸國台辦主任劉結一，成為九合一地方選舉後搶得頭香，首位登陸的縣市長當選人。賴希望開闢上海班機直航、開通東山島客貨航線等，劉結一承諾積極態度處理。

賴峰偉表示，他要以實際行動來推動觀光包機、海上航線，以振興澎湖經濟。他透露，民間旅遊業者已談成明年春節麗星遊輪復航；他上任當天可見證簽約儀式，預計每航次可帶來1800名遊客；也計畫向陸方申請中遠之星停靠澎湖，載客量可達600人，每周可望迎接2000名遊客。

空運部分，賴峰偉希望爭取澎湖與上海開通定期航班，吸引陸客赴澎湖深度旅行。另澎湖盼明年4月可到上海參加觀光推介會，推銷菊島風光。

賴峰偉指出，近來大陸時有越界捕魚情事，盼陸方日後能約束作業船隻。至於，全球關切的海廢問題，因為7成海廢來自大陸，希望未來可一同清理海廢。

在無黨團結聯盟主席林炳坤安排下，促成賴峰偉這次北京訪問行程。林炳坤表示，未來盼與東山島開設客貨航線，以澎湖為中繼，台灣輸往廣東、閩南貨運可中轉澎湖，澎湖農產品也能銷往大陸，同時澎湖與東山島只有1小時航程，可吸引汕頭、廣東一帶遊客來旅行。

賴峰偉說，每年大陸有500萬人次從東北到海南島過冬，「如果能爭取1％、5萬名陸客到澎湖，澎湖冬天的旅遊業就不再是淡季。」

澎湖縣議會副議長陳雙全表示，澎湖是國際奧會認證過的帆船和風浪板五星級場地，盼推動明年6月重新舉辦海峽杯重型帆船比賽，明年的東京奧運帆船項目會前賽，也希望邀請大陸選手參加，促進兩岸體育交流。

對此，劉結一回應，陸方將以積極態度處理澎湖的期待，將事情做好、做成，深盼兩岸交流更加熱絡，讓澎湖獲益更大；劉結一並指定國台辦專責人員與澎湖進行後續連續。

北京參訪團共有9人，由賴峰偉率隊，成員包括林炳坤、陳雙全等人。值得一提的是，行前，陸委會副主委邱垂正也請賴峰偉帶話，表達希望海基會、海協會能儘早恢復對話。

(中國時報)