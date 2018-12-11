周波領銜 凸顯論壇拚經濟重心

本屆上海將派出分管經濟的常務副市長周波（中新社）來台。

友善列印
中國時報
／台北上海報導

雙城論壇20日將在台北登場，本屆上海將派出分管經濟的常務副市長周波來台。上海華東師範大學兩岸關係與區域發展研究所副所長包承柯表示，台灣九合一選舉後，民聲齊喊「拚經濟」，在推動兩岸地方經濟交流上，上海派出周波也是恰如其分，具有示範作用；上海台協副會長蔡世民則表示，上海此次派周波出席，是為展現善意與雙城論壇以經濟交流為重心的立場，同時也能避開被輿論誤解的可能。

本屆雙城論壇將由上海副市長中排名第一的周波出席。對此，包承柯昨日受訪時表示，周波對上海有長時間了解，是目前對上海經濟最熟悉的官員，相信可在雙城論壇中，找到許多經濟合作的方向。

蔡世民則表示，九合一選舉的結果是民意釋出訊號，希望「拚經濟」，而非「拚政治」。上海這次派出分管經濟的周波出席，是為了表達善意，展現雙城論壇以經濟交流為重心的立場，同時也能避開像上次統戰部長被輿論誤解的可能。

至於未來上海與高雄交流的可能性，包承柯指出，高雄曾是世界大港，如今吞吐量下滑，反觀大陸港口不斷發展，在未來出現飽和的情況下，高雄港勢必會進入大陸的視野，若上海能將一部份來不及卸載的貨櫃暫放在高雄港，都可以使高雄貨物吞吐量、就業率提高，帶動整體經濟效益。

蔡世民表示，上海台協會長李政宏本身就是高雄人，他曾說過，韓國瑜當選後，將推動上海、高雄的「雙港交流」，在兩岸中央互動冰封的現狀下，先從地方交流做起，促進兩岸人民的最大利益。

(中國時報)

賴峰偉訪國台辦 爭取陸客來澎 向陸喊話 鄭文燦籲城市交流 別分…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。