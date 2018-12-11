周波領銜 凸顯論壇拚經濟重心

2018年12月11日 01:34 中國時報 楊家鑫 ／台北上海報導 ／台北上海報導

雙城論壇20日將在台北登場，本屆上海將派出分管經濟的常務副市長周波來台。上海華東師範大學兩岸關係與區域發展研究所副所長包承柯表示，台灣九合一選舉後，民聲齊喊「拚經濟」，在推動兩岸地方經濟交流上，上海派出周波也是恰如其分，具有示範作用；上海台協副會長蔡世民則表示，上海此次派周波出席，是為展現善意與雙城論壇以經濟交流為重心的立場，同時也能避開被輿論誤解的可能。

本屆雙城論壇將由上海副市長中排名第一的周波出席。對此，包承柯昨日受訪時表示，周波對上海有長時間了解，是目前對上海經濟最熟悉的官員，相信可在雙城論壇中，找到許多經濟合作的方向。

蔡世民則表示，九合一選舉的結果是民意釋出訊號，希望「拚經濟」，而非「拚政治」。上海這次派出分管經濟的周波出席，是為了表達善意，展現雙城論壇以經濟交流為重心的立場，同時也能避開像上次統戰部長被輿論誤解的可能。

至於未來上海與高雄交流的可能性，包承柯指出，高雄曾是世界大港，如今吞吐量下滑，反觀大陸港口不斷發展，在未來出現飽和的情況下，高雄港勢必會進入大陸的視野，若上海能將一部份來不及卸載的貨櫃暫放在高雄港，都可以使高雄貨物吞吐量、就業率提高，帶動整體經濟效益。

蔡世民表示，上海台協會長李政宏本身就是高雄人，他曾說過，韓國瑜當選後，將推動上海、高雄的「雙港交流」，在兩岸中央互動冰封的現狀下，先從地方交流做起，促進兩岸人民的最大利益。

(中國時報)