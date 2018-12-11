朱嗆國安會 乾脆禁賣商品

大陸手機品牌華為贊助新北市耶誕城活動，蘇巧慧質疑有國安問題，朱立倫直接回嗆，「乾脆禁止這些商品在台灣販售！」（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

大陸手機品牌華為連續3年贊助新北市政府舉辦的耶誕城活動，遭民進黨立委蘇巧慧質疑有國安問題，國安局10日再度提醒新北市政府，恐有資通安全疑慮。新北市長朱立倫直接回嗆，「國安會乾脆禁止這些商品在台灣販售，不是比較快一點！」國民黨立委林奕華也批判，蘇巧慧是因其父在新北市選輸，才拿這議題出氣。

呼籲民進黨勿逢中必反

朱立倫昨天表示，民進黨要走出恐共，兩岸問題不能永遠逢中必反，無論來自大陸任何品牌、企業，只要合法在台灣經營，跟國內任何合作都是歡迎的。

朱立倫指出，市府前陣子舉辦電商活動，與亞馬遜、阿里巴巴合作，民進黨是否也要反對，如今滿街都是大陸手機品牌，是否要禁止大陸手機在台銷售，「不必如此！」只要承辦廠商招來的任何廠商，願意來支持活動，合法都歡迎。

朱立倫指出，中華電信、台北市政府、中央政府舉辦的活動普遍都有與大陸企業合作，只要合法在台灣經營、銷售，無論來自大陸、美國或其他各國等都歡迎，只要願意支持公益活動、支持政府舉辦的活動，這都是好事。

林奕華批蘇巧慧輸不起

林奕華批評，蘇巧慧身為立委，應是搞錯監督對象了，因為就連文化部主辦的金曲獎與金馬獎都曾接受騰訊與OPPO贊助。

林奕華指出，根據資料，台北市政府「2019台北跨年活動」，該活動承辦是文化部轄下的公廣集團（華視），贊助商就是「抖音」；桃園市政府也在今年跟「抖音」合辦「桃園台灣好行，抖音創意競賽」；而教育部體育署所舉辦的「高中籃球聯賽（HBL）」與文化部所指導的「中華電信Hami樂團新勢力節目」，也都曾接受華為公司的贊助。

林奕華表示，蘇巧慧若覺得有問題，應該在立法院提案全面禁止大陸企業在台灣進行廣告活動，若只這樣針對新北市政府，「只會讓外界覺得是不是因為新北市長選舉輸不起才拿此議題出氣？」

綠委要求管制陸資產品

不過綠委鄭寶清昨在立法院交通委員會質詢時提及，政府是否針對華為或陸資產品有管制措施？工程會主委吳澤成備詢時說，今年5月初審通過《政府採購法》，若單位有涉及國安的採購，有必要限制廠商，主管機關將會商訂定，工程會將特別發文停醒各機關辦理。

總統府發言人黃重諺也表示，資安就是國安，新政府上任後，高度重視資訊安全，現可確認的是，新政府上台後，跟國際上主要民主國家政府單位一樣，特別是涉及國安的單位，都不使用具有相關資安疑慮的設備。

(中國時報)

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