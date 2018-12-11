無視民意操弄仇中 自掘墳墓

2018年12月11日 01:34 中國時報 林永富

華為贊助新北耶誕城 朱立倫回嗆「乾脆禁止陸貨來台」

綠委對華為等大陸品牌產品在台銷售，硬是扯到國安問題，而國安局也跟著起舞，警告華為產品有資通疑慮。華為財務長孟晚舟案涉及的是華為違反美國對伊朗的相關制裁措施，跟華為贊助商業活動，及其手機等產品有何關係？在九合一選舉後綠營縣市長也盼望跟大陸交流之際，民進黨政府沒聽到台灣人民發出的聲音，又要靠「仇中」當救援投手？恐怕會提著油桶上場救火。

因為意識形態，民進黨政府不承認「九二共識」，造成台灣經濟在大環境本來就不好的情況下，更形蕭條，以致於在這次九合一地方選舉中，台灣選民選擇經濟第一，不再讓民進黨操作統獨意識形態，也讓民進黨選票大量流失，只保住6席縣市長。

選後，包括南部屏東縣長潘孟安及台南市長當選人黃偉哲，還有北部的桃園市長鄭文燦等人，亦強調要拚經濟，呼籲大陸不應分藍綠與台灣縣市交流，似乎與民進黨中央不同調的呼聲，其目的也是針對經濟尋找解方。

面對著以韓國瑜為首帶領的藍營新縣市長，大聲呼喊承認「九二共識」所迎來的不論是大陸採購產品，或是即將再現的陸客觀光潮，6席民進黨縣市長心中的著急可想而知，會想盼望著與大陸交流也不難理解。問題是中央的意識形態形成的阻礙，卻可能使他們未來執政縣市政績難以有效提升的最大難題。

而民進黨中央，包括蔡英文總統及立法院仍占多數的民進黨立委，卻仍死抱住「恐中、仇中」思維，刻意忽視台灣新民意已經拋棄統獨意識形態，這個在選舉中已經證明被選民唾棄的論述，還是不願意轉彎與大陸改善關係。

如果民進黨仍是要靠「仇中」來當救援投手，不願承認台灣新民意要經濟不要意識形態，那可能只是提著油桶上場，非但無法救援，只會引火自焚傷得更重，未來繼續受到台灣選民唾棄。

(中國時報)