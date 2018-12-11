商界憶江丙坤 遺憾沒當閣揆

2018年12月11日 01:34 中國時報 黃有容 、呂佳蓉、 楊家鑫 、 王正寧 ／綜合報導 、呂佳蓉、／綜合報導

前海基會董事長江丙坤辭世，工商協進會理事長林伯豐憶及「大哥」江丙坤，直言最遺憾的就是在前總統馬英九任內，「最能勝任」的江並未當上行政院長。工總祕書長蔡練生形容江是最棒的長官，一生不斷提攜後進。

江丙坤欽點的三三會現任理事長許勝雄，一整夜心情沉重，他以「公忠體國」形容江丙坤，無論是成立三三會、促進兩岸關係、帶企業與國際交流，江從來都不為私利，對國家貢獻甚鉅。

林伯豐藏不住心中惋惜，「當時馬團隊中，沒有人比他更能勝任」，如果當上行政院長，江丙坤很多想法和理想就得以實現，絕對能讓台灣更進步，林伯豐坦言，不只是江丙坤對此有遺憾，「大家都很失望，替他可惜」。

從國貿局時一路追隨江丙坤的蔡練生說，私下大家都稱這位最暖的長官「江科長」，所有下屬準備的資料，包括附件，江總是從頭至尾、一字不漏讀完，對每個議題都能完全掌握，從不馬虎。

台商也紛紛表示不捨。前大陸台企聯總會長、台昇集團董事長郭山輝表示，江丙坤長期耕耘兩岸關係並作出積極貢獻，在兩岸關係非常不好的時候，進行破冰，重建兩岸的互動；兩岸經營者俱樂部主席王國安感傷表示，江丙坤不管在海基會任內或卸任後，在大陸遇到困難的台商只要尋求江的幫助，從來沒有被拒絕過。

郭山輝表示，由於江丙坤在經濟界有豐富的經驗，所以能十分理解台商的立場，而且他的個性耿直，與台商的交往也非常真誠，努力為台商排憂解難，包含見當地領導當面為台商請求解決問題、寫信給高層等，總是盡最大的努力幫助台商，他對台商的幫助可說是「有求必應」。

台企聯顧問、天津台協榮譽會長韓家宸舉例，曾經有一次江丙坤到訪天津要會見時任的天津市委書記張高麗，在會見前，江丙坤先召集了當地台商，讓台商們先「大鳴大放」，傾聽台商的心聲，再去與張高麗會見，讓韓家宸記憶深刻。

台企聯常務副會長謝慶源則說，兩岸的台商能夠發展至今江丙坤是功不可沒，他是一個務實並且願意幫忙兩岸謀福利的人，對於江丙坤，台商都抱著感恩的心與不捨。

王國安則表示，這些年來，江丙坤為台商做了非常多的事情，直接或間接幫助的台企至少有數千家。江對兩岸經貿、台商的貢獻，可謂「第一人」，「是一位了不起的偉人、長者」。國民黨昨晚也表達全黨上下同感不捨及哀悼。

(中國時報)