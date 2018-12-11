永遠的「江科長」 功在兩岸

江丙坤(右)(資料照)

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中國時報
海基會前董事長江丙坤昏迷　緊急送馬偕急救

江丙坤這輩子，都在為台灣對外經貿發展奮鬥，即便卸下公職，仍以民間身分穿梭兩岸與台日。他的離開，又少位參與並見證過台灣經濟奇蹟，且奮鬥到最後的經貿老兵。

兩岸舵手江丙坤辭世 享壽86歲

回顧他的公職生涯，江丙坤曾任外貿協會祕書長、國貿局長、經濟部次長、經濟部長、政務委員、經建會主委、立法委員、立法院副院長，技術官僚出身、歷練完整，更深受前總統李登輝及馬英九賞識。

江丙坤事必躬親，在經貿圈一直有個「江科長」封號，讓經貿官員讚佩不已，迄今印象深刻，但最令經貿官員感嘆的是他的真知灼見及一生憂國憂民，特別是江在對兩岸經貿交流的貢獻，恐怕是空前。

1980年代大陸實施「改革開放、放權讓利」，吸引不少台商赴陸投資，但礙於當年兩岸政治對立，台商只能私底下透過香港來進行，時任經濟部部長的他，就已看到兩岸經濟發展大趨勢，因此，他不畏當時政治環境，一再呼籲政府開放台商赴大陸投資，終於到1990／1991年，政府才公布法令，使對大陸間接投資合法化。

江丙坤念茲在茲是兩岸工作，2008年江丙坤有感於台灣不能孤立，任海基會董事長後，便一手推動兩岸制度化協商，任內簽署兩岸經濟合作架構協議（ECFA）等18項協議，8次「江陳（海協會會長陳雲林）會」，更是辜汪會後，兩岸、兩會重啟會談代名詞，寫下歷史一刻。

卸任海基會董事長後，轉戰民間扮演經貿推手，即便經常應邀赴各國及大陸各省演講或參訪，比過去更累，但從沒見他覺得厭煩，或許是秉持著那份要幫台灣走出活路的執念，仍舊是充滿幹勁，這精神難有人望其項背。

曾有人問江丙坤，最大的遺憾是什麼？他說是連戰2000、2004年兩度參選總統，都預約他擔任閣揆，但卻沒能如願。或許對他來說，那是期盼重振台灣經濟的最好職務。

(中國時報)

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