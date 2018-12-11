要求改組 藍掀桌卡住促轉會預算

2018年12月11日 01:34 中國時報 周毓翔 、 張理國 、 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

立法院司法法制委員會昨審查促轉會預算，由於正副主委都因「張天欽事件」請辭，由代理主委楊翠代表出席審查預算。不過國民黨團認為依照《促轉條例》規定，應該由行政院長提名，立法院同意新主委後再審。國民黨團甲動杯葛，一度掀桌。藍委提散會動議，難得綠委沒意見，會議開13分鐘就結束，意外杯葛成功。

國民黨團書記長曾銘宗昨率國民黨團杯葛議事，高舉「非法代理不得列席」、「選民滅東廠拒絕給預算」、「促轉已停轉預算有何用」、「拒審預算全面改組」等標語，包圍楊翠的座位及主席台抗議。

過程中，藍委鄭天財等人掀掉楊翠的桌子，引發藍綠互罵，鄭天財數度靠近楊翠做手勢要楊翠離開，被綠委尤美女衝上前制止，嗆鄭天財，「你這樣犯了強制罪」。李俊俋則批評國民黨「流氓」，在世界人權日還不敢面對真相，不要再演了。

最後國民黨團提散會動議，國民黨雖然人比綠委少，但綠委無人表達意見，召委周春米就宣布散會。據了解，雙方其實已協商過，都願退一步，民進黨先想辦法處理正副主委任命的問題，國民黨則只堅持程序要完備，因此13分鐘就結束會議。

前促轉會主委黃煌雄昨在臉書發文期許促轉會浴火重生，可提名新的團隊包括主委、副主委和專任委員。但行政院發言人Kolas Yotaka表示，新主委人選還在徵詢中；由於全面改組事涉重大，政院仍以補缺方式處理。

但行政院以一紙行政命令讓促轉會專任委員楊翠代理主委，國民黨立法院黨團認為違法，向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求法院定暫時狀態處分，停止執行該行政命令，台北高等行政法院審理後，認定立院黨團不能提起本件訴訟，也無法證明有重大損害及急迫危險，駁回聲請。全案可抗告。

(中國時報)