黃敏惠拚經濟 要讓市民有感

當選嘉義市市長的黃敏惠感慨過去3年嘉義市營利事業所得直直落，經濟低迷十分驚人。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市專訪

嘉義市長黃敏惠4年前卸下嘉義市長一職，今年回鍋投入選戰，獲得市民肯定，對於未來4年，黃敏惠勾勒施政願景，「拚經濟」是施政第一要務。她表示，重披戰袍，在腹背受敵的艱辛戰役中能再次勝選，當選即是責任的開始，希望拚出讓市民有感的成績單，尋回嘉義市榮光。

射出4箭尋回嘉市榮光

黃敏惠接受《中國時報》專訪表示，她的選戰訴求「正派、廉能、斷黑金、拚經濟」與嘉義市民追求的嘉義價值不謀而合，當選後馬上切換進入準備執政模式，25日將重新回到暌違4年的嘉義市政府，對市政雖不陌生，但大環境已改變，她擘畫「招商引資」、「賺運動經濟財」、「行銷嘉義食力」、「提高文化觀光」等拚經濟4支箭。

黃敏惠認為，民進黨一黨獨大完全執政後，從中央到地方就是一整個「悶經濟」，民眾生活苦悶，嘉義市民對過去執政成績的光榮感消逝，期待她回來重振家道的聲音愈來愈大，與其嘆氣不如爭氣，基於「愛嘉義、愛這塊土地」的心，她將全力以赴落實政見。

串聯文化新絲路與景點

黃敏惠說，當選後馬上在臉書粉絲團針對市民希望先啟動哪些施政建設徵求意見，作為施政順序的參考，至目前為止，市民留言最多的仍是「拚經濟」，而且市民對如何拚經濟提供建言，包括區域活化、大型OUTLET招商、發展棒球運動及其產業經濟、搶攻國外旅客團訂單等。

此外，有市民建議，建立嘉義市公共腳踏車（YouBike）可望吸引更多觀光客來嘉義市旅遊，或者從文化觀光著手，打造文化新絲路，將美術館、舊酒廠文化創意園區、博物館、北門驛、檜意森活村、嘉義舊監等景點串聯活化起來，觀光客多了就有商機，經濟活動也會更熱絡。

棒球原鄉打造運動經濟

她表示，拚經濟需要招商引資，市府將向國內外大型OUTLET與賣場招商、設立多條觀光小巴路線，串聯嘉義文化新絲路與全市景點，而嘉義市是台灣棒球運動原鄉，成立「運動發展與移訓支援中心」，以一條龍服務對外吸引球隊來嘉義移地訓練，爭取舉辦職棒及大型賽事，全力開發運動經濟與產值。

(中國時報)

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