勇媽善持家 要煮好吃回鍋肉

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中國時報

準嘉義市長黃敏惠曾執政嘉義市9年，此次重披戰袍再出征市長選戰，被形容是「回鍋」，從選戰初期許多酸言酸語，到漸入佳境，她發揮「勇媽」善於持家、溫暖又堅韌的力量，煮出好吃的「回鍋肉」，為藍軍收復嘉義市版圖，再次把綠地變藍天，但飽經政壇歷練的她也深知，未來4年將是更大的挑戰。

黃敏惠原是北市中山女高的國文老師，父親是連任多屆的前台灣省議員黃永欽，基層扎根深厚，她繼承父志，當選第3屆國大代表、連任第4、5、6屆立委，她扛藍旗2次對戰民進黨涂醒哲都勝選。

2005年黃敏惠扛藍旗，與民進黨爭取連任的陳麗貞一決勝負，以1.2萬餘票翻轉嘉義市，首次為國民黨搶下南台灣綠地的灘頭堡，此役對「民主聖地」嘉義市具有指標性、歷史性的重大意義，因為嘉義市長期由無黨籍「許家班」執政，黃敏惠首插藍旗，改變嘉義市的政治生態。

黃敏惠執政9年期間，施政民調名列前茅，卸任後回歸家庭，扮演女兒、母親及妻子的角色，也找回自己，學畫圖、重溫開車技術，再返政壇不是她預期的，母親鄭黃梅子及家人也不樂見她再選，但為嘉義市大局著想，家人轉而支持她。

嘉義市長年由女性首長執政，城市性格以軟性建設取勝，國際管樂節、科學168、培養軟實力及創造力等文化教育，是她9年執政津津樂道的成果，此次她再取得執政權，以拚經濟、打造文化新絲路為優先施政，是她對當前民意的體認，也是她再出發的新方向。

(中國時報)

黃敏惠拚經濟 要讓市民有感 鐵路高架化 黃盼中央埋單

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