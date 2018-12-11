鐵路高架化 黃盼中央埋單

2018年12月11日 01:34 中國時報 周曉婷 、 廖素慧 ／嘉市專訪 ／嘉市專訪

嘉義市鐵路高架化工程被視為地方最大公共建設，黃敏惠過去執政時期主張鐵路高架化工程經費由中央全額負擔，但涂醒哲市長任內已拍板由市府負擔38.9億元，前後任市長不同調，黃敏惠表示，仍將向中央反映重新考量嘉義市的財務，全力爭取由中央全額負擔。

黃敏惠表示，各縣市重大建設，中央不能有多重標準，以鐵路高架化為例，台中、屏東都是免地方負擔，嘉義市卻要負擔38.9億元，她質疑，「別的縣市可以，為什麼嘉義市就不行？」

她表示，38.9億元可以讓國中小學生免費吃營養午餐20年，或可以蓋12座國民運動中心，對嘉義市是巨大負擔，目前鐵路高架化已開始編列配合款，希望中央能再考量嘉義市的情況，只要有機會，她就會向中央反映，況且蔡英文總統選舉期間來嘉義市那麼多次，應該了解嘉義巿民的期待。

對於嘉義市的定位，黃敏惠在選戰期間喊出「台灣西部新都心」計畫，她表示，過去9年的市長任期內，經由招商引資、推動觀光及打造檜意森活村等獨特景點，已為嘉義市打造穩固的發展基礎。

她說，未來4年，將以嘉義市為核心，以車程30分鐘計算，即方圓半徑50公里，涵蓋南彰化、北台南等區域，加上嘉義縣，此一區塊約有200萬人口，由市府推動觀光產業加值計畫，磁吸200萬人口到嘉義市生活與消費，人來了，自然也帶動商機及城市發展動能，進一步讓錢潮流進來、人才留下來，以嘉義市為軸心的台灣西部新都心就可逐步達成。

(中國時報)