陸客重返阿里山 跨縣市合作共榮

準嘉義市長黃敏惠（左）、準高雄市長韓國瑜於競選期間，提出雙城共同拚經濟的理念。（本報資料照片）

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中國時報
／嘉市專訪

人口數27萬餘人的嘉義市是小而美的城市，準嘉義市長黃敏惠認為，雲嘉南區域共同發展，互利共榮的競合關係，不論是較早期的雲嘉嘉南南，或是近幾年的雲嘉嘉聯合治理平台，都搭建起雲嘉嘉南跨縣市的施政溝通平台，未來仍將努力推動跨縣市合作，尤其高雄經濟起飛可期，她與準高雄市長韓國瑜也將推動雙城合作拚經濟。

黃敏惠說，區域合作治理是必要的，就地理位置而言，嘉義市正好位處於雲嘉嘉及北台南的中心點，不只嘉義縣、市民眾往來互動密切，嘉義人可以說都是「家己人」，嘉義縣市合作是必然的，甚至雲林、南彰化、北台南都在嘉義市方圓50公里內。

她上任後會主動拜訪雲林縣、嘉義縣2位縣長，攜手合作發展文化觀光，一方面讓雲嘉嘉治理平台能夠持續運作，再者，透過雲嘉嘉縣市合作，讓錢潮流進嘉義市，人才也能留下來。

相較於雲林縣、嘉義縣及台南市都有豐富的農產品，黃敏惠表示，儘管嘉義市屬於消費型都市，服務業占多數，但嘉義市的特產、美食小吃知名度都很高，鄰近的嘉義縣阿里山更是知名景點，在高雄市陸客商機可期的情況下，尤其準高雄市長韓國瑜在選戰期間曾造訪嘉義市，建立雙城合作拚經濟共識。

黃敏惠表示，上任後將積極爭取赴高雄旅遊的陸客團能安排行程到嘉義市停留，尤其嘉義縣的阿里山是陸客團必遊景點，她也期待兩岸關係和平穩定發展，陸客團重返阿里山，也為嘉義市的觀光旅遊市場帶來大利多。

(中國時報)

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