用人唯才 吸引青年返鄉圓夢

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中國時報
／嘉市專訪

黃敏惠卸任4年後，今年以2303票差距贏得選戰，將重新回到市府，對於未來的市府團隊，黃敏惠表示，市府要與市民站在一起，人事力求穩定，她在選戰中提出青年333政策，即使市府受限組織編制，無法大量晉用年輕人，她也會多方聽取年輕人意見，並在推動各項市政建設時，廣納年輕人創意。

黃敏惠表示，市府人事穩定，團隊才會有士氣，才能夠同心協力推動各項建設，她會秉持用人唯才，歡迎願意為嘉義市民貢獻心力與經驗的人，成為一起為市政建設努力的夥伴。

選戰過程中，黃敏惠競選團隊裡的年輕人發揮創意與執行力，例如不斷透過臉書直播，讓黃敏惠能更貼近年輕人的想法。今年九合一大選期間，「北漂」、「外漂」議題引起廣泛討論，她表示，上任後將以嘉義市的軟實力為基礎，提出全方位策略，營造有溫度、有風格的城市氛圍，吸引青年返鄉圓夢。

黃敏惠說，由於市府有組織編制框架，市府團隊能晉用多少年輕人，須進一步盤點，盡量找出能讓年輕人參與的職務，為市府注入新血。

此外，黃敏惠的「經濟5＋1政見」即有「青年磁吸」政策，透過籌組青年市政顧問團，鼓勵嘉義市的年輕人參與公共政策，市政規畫也會盡量網羅年輕人創意，讓嘉義市成為有活力的宜居城市。

(中國時報)

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