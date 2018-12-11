辯認知差距 鈕承澤150萬交保

2018年12月11日 01:34 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

涉及性侵女工作人員的導演鈕承澤（右）10日出庭應訊，在被檢察官諭令150萬交保，他在受訪時表示引起這麼大波動及社會討論覺得很不安，但他從來沒有傷害他人或脅迫他人的意圖或行為。（季志翔攝）

司法偵辦鈕承澤遭控性侵案事件簿

導演鈕承澤被控性侵案，台北地檢署原擬上周五傳喚他到案，但他請假未到，檢察官改於昨早首度以性侵案涉嫌人身分傳喚他出庭。據了解，鈕承澤否認性侵，強調很喜歡對方，只是雙方認知有差距，檢察官經過3個多小時訊問，認為鈕涉犯強制性交罪嫌重大，諭令150萬元交保，並限制住居、出境、出海。

誤認雙方互有好感

鈕承澤昨早為了應付長時間偵訊，自己煮1大鍋白粥果腹，補充體力，步出家門時，只向媒體說「答案永遠只有一個」。

鈕在3個多小時的庭訊時，情緒已沒有到大安警分局應訊時激動，情緒平穩，對於檢察官提問，有問必答，反倒是鈕的律師胡原龍與檢察官在庭上針鋒相對。

檢察官要求胡原龍不得再對外透露案情，否則將依洩密罪偵辦，但胡反指是檢方洩密，因為他上周五替鈕請假，剛離開北檢，媒體就馬上獲悉庭期改成10日上午，在旁的鈕承澤見狀，揮手示意要胡別再講了。

據了解，鈕向檢方供稱，他真的很喜歡對方，她在聚會結束後仍留下來，他誤認雙方互有好感，他跟女方親熱時，沒看出女方拒絕，不過，當女方出言要求停止，他就停手，否認有性侵的主觀犯意，只是雙方認知上有差距，也否認事後給對方的60萬元是和解金、「封口費」。

否認60萬是封口費

檢方複訊後，認為鈕涉嫌重大，諭令150萬元交保，鈕沒有特別反應，家人很快替他辦妥交保，鈕面對媒體強調，「我很喜歡她，我還是會繼續保護她的」。

此外，檢方為釐清鈕要給60萬給被害人的用意及案發當天的細節，昨午另以證人身分傳喚被害人的主管、《跑馬》電影的美術組周姓組長夫婦，訊後請回2人。據了解，周男夫妻稱，60萬是考量女方離職沒工作，別讓她陷入經濟困境，並非性侵和解金。

鈕承澤被控於11月23日邀被害人和周姓主管妻子等人到他工作室喝酒聊天，周妻先離去，隔日凌晨剩下鈕與被害人，鈕撫摸她，隨後將她撲壓在沙發上強吻、襲胸，接著性侵得逞。

(中國時報)