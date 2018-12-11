鈕自稱笨男人 網友罵死不認錯

鈕承澤被控在自宅性侵女工作員。（本報資料照）

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中國時報
／台北報導

導演鈕承澤被控性侵案，檢察官昨訊後諭令鈕交保150萬元，並限制出境、出海及住居。不過，鈕承澤在面對媒體詢問相關問題時，竟說出：「可能我是個笨男人吧，所以迄今單身」，遭網友痛批簡直是替自己犯行牽拖，根本是死不認錯。

鈕承澤昨天離開地檢署時，表示他堅信司法會給最公正的判決，「別急著把石頭丟下來」。媒體再追問鈕，想對被害人說些什麼？鈕說，「我很喜歡她，我還會繼續保護她」。另有人問鈕，會不會退出演藝圈？鈕先回頭露出詭異微笑，遲疑5秒鐘後小聲說「我考慮去考律師執照」。

鈕承澤表示，他本來是不打算發言的，檢察官也限制他談論案情，對於引起那麼大的波動，造成各位媒體的辛苦以及社會那麼廣泛的討論，他此生從來沒有傷害他人，或脅迫他人的意圖或行為，到目前為止都是。他說，「可能我是個笨男人吧，所以迄今單身，可能有時候彼此認知不同。」

提及案發當天情節，鈕承澤說，「那天也就是一場聚會，她留下來了，可能有一些彼此之間判讀及認知上的差距，我無法揣測她真正的感受，我只能說我並不是現在經過有心人士放話在電視上呈現的那隻妖魔」。

鈕承澤強調，他會全力配合調查，堅信司法會給他一個最公正的判決，至於支持他，愛他的朋友及家人，要有耐性，少看媒體，你們知道鈕是誰就好了，等待調查結果，「我希望你們相信我，我不是那個人」。

他說，對於這件事已經產生極大的憤怒與恨意的朋友，「鈕承澤已經死了，已經受到最大的懲罰了」，只要是他該負的責任，他絕對不會逃避，大家也別急著把石頭丟下來。

(中國時報)

辯認知差距 鈕承澤150萬交保 性侵犯行 不容以愛之名合理化

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