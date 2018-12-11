性侵犯行 不容以愛之名合理化

2018年12月11日 01:34 中國時報 胡欣男

捲入性侵案的名導演鈕承澤，昨出庭爆出一句媲美「我犯了全天下男人都會犯的錯」的經典幹話，他說：「可能因為我是個笨男人，所以迄今單身。」試圖將性侵導向因愛慕對方、誤認對方也有好感才犯錯。這種父權主義的沙豬思想，證明他兩性教育不及格，笨得可以。

不少性侵犯以「我愛你」，作為強暴的抗辯藉口；但性侵之痛，豈能以愛之名脫罪。諸如：「我真的很愛她」、「我們交往過」、「我有疏忽的地方」、「我付出了代價」，在性侵犯心中，彷彿只要有愛，傷害都是合理；因為曾經交往，所以侵犯身體不是問題。

問題就在於，兩性都擁有性的自主權與平等，這是普世價值。豆導自以為是以「我愛妳」為由，在家裡沙發，對並未同意與他交往的劇組工作人員做了情侶都會做的事，他有想過甚至問過，對方也愛他嗎？對方願意嗎？

一廂情願要對方接受他的情慾流動，毫不尊重女性身心自主權，就像是許多利用權勢強制性交者的粗暴心態：「沒說不要，就是要。」更何況依目前被害人檢附驗傷單的證據，對方掙扎反抗致手臂瘀青，依豆導長年的演藝圈與社會經驗，會感受不出對方抗拒之意嗎？

但，他強行侵犯對方身體，那就是性侵害。加上被害人提供的通訊軟體對話截圖，看起來雙方並不熟識，「愛慕對方」無非是豆導的自作多情，也可能是為求脫罪的矯飾之詞。但自稱笨得可以的豆導，說要保護對方，但這些自私想法和行為，對被害人的傷害，卻是一輩子。

任何人都有愛人的權利，但別將性侵強暴的犯行，以愛之名合理化。不尊重女性的豆導，完全不夠格在大眾面前奢談愛戀被害人，尤其在演藝圈對此事噤聲之餘，更該想想，這一切究竟是誰在縱容的惡果。

(中國時報)