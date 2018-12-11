交保金創藝人性侵案新高

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中國時報
／台北報導

台北地檢署昨諭令導演鈕承澤以150萬元交保，保證金金額超過先前藝人秦偉50萬元保證金，已創下北檢偵辦藝人被控性侵案保證金的新紀錄。

北檢近年來偵辦過多起演藝圈人士被控性侵案，包括鈕承澤、張作驥、秦偉、胡睿兒等人，4人均在檢察官複訊後獲得交保。

2016年8月，秦偉遭造型師等多名女子指控性侵、詐財，北檢指揮台北市刑大搜索秦偉北市東區住處，傳喚秦偉到案，檢察官複訊後諭令秦偉50萬元交保，並且限制住居、出境、出海。

導演張作驥被1名本土劇女藝人指控，她在張作驥住處兼工作室聊天，因不勝酒力，獨留在張家休息，但張卻趁機強脫她衣物，並性侵得逞。2013年5月北檢傳喚張後，諭令10萬元交保。

此外，樂團「Under Lover」成員胡睿兒，被控在今年6月凌晨在夜店撿屍性侵1名女子；北檢訊後，將胡睿兒限制出境。之後，胡因要赴大陸商演，聲請暫時解除限制出境，檢方同意讓胡睿兒以30萬元交保，返台後，仍維持30萬元交保處分。

法界人士指出，一般裁定保釋金的金額，除會以涉嫌程度衡量，另以經濟狀況來說，司法機關會審酌個人的經濟能力，以評估該保釋金是否足以擔保被告事後不會逃亡。而從鈕案發生後，社會各界的關注程度及鈕承澤個人的資歷等來看，檢方才會做出150萬元的重保。

(中國時報)

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