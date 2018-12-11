強制升級 交部稱85％機車不會漲

2018年12月11日 04:10 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

明年元旦起出廠的新款機車須強制加裝ABS（防鎖死煞車系統）或CBS（連動式煞車系統），機車售價恐怕因此調漲近1成。交通部代理部長王國材昨天表示，強制配備的機車僅有15％，舊款新車不須強制加裝，等於85％的新機車沒有漲價問題；另即使須強制配備，民眾也可選擇加裝8000元的ABS或1500元的CBS。

可選裝1500元的CBS

交通部宣布自明年元旦起，新款126CC以上新車須加裝ABS，新款125CC以下機車則須加裝ABS或CBS；舊款新車則是從2021年起強制加裝。已領牌使用中的機車不在此規範內。然而因須加裝配備，機車也恐面臨漲價問題。

王國材表示，平均每年販售的新機車約100萬輛，其中須強制配備的新款機車僅占15％、約15萬輛，等於仍有85％、85萬輛的舊款新車還不須加裝配備，民眾可以選購舊款新車，意即8成5的舊款新機車都不會有漲價問題。

另外，雖然15萬輛的新款新車須強制配備，但現行國內約92.27％的民眾是使用125CC以下的機車，王國材說，這些民眾可自由選擇要加裝8000元的ABS，或是1500元的CBS，且ABS、CBS的價格都會隨著逐漸普及而降低。

與車商討論壓低價格

王國材表示，ABS與CBS可以有效降低機車緊急煞車發生的危險，還可縮短煞車距離，他指出許多機車事故是騎士緊急煞車後，因煞車距離太長，整輛車滑到路口中央，騎士才被經過的車子撞上而發生事故。

王國材說，機車族事故約占每年的道路交通事故6成以上，且傷亡人口多是18到24歲的年輕族群，去年因機車事故死亡人數多達1680人、前年則是1804人，可見機車事故已是社會問題，其安全設施著實有必要加強。

對於外界擔憂舊款新車至2021年元旦起也可能會有漲價問題，交通部表示，昨日已開始與車商討論，期望能壓低價格。王國材表示，我國修法時間已較晚，歐盟新、舊款新車已分別在2016、2018年配備，日本則分別是2017、2021年適用，因此緩衝期應算足夠。

(中國時報)