韓推醫療觀光 高醫、長庚動起來

2018年12月11日 04:10 中國時報 林瑞益 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市政府新團隊將發展醫療觀光，讓高醫與高雄長庚團隊都動了起來。高醫院長侯明鋒10日率團至胡志明市與越南知名企業金頂集團及台資福爾摩沙診療所分別簽署合作備忘錄，希望能吸引更多東南亞國家民眾到高雄就醫，呼應高雄準市長韓國瑜的觀光醫療政見。

侯明鋒昨天表示，高雄與越南地理位置接近，是台灣前進東協各國之門戶，目前越南多個城市包括河內、胡志明市等，與高雄幾乎每天都有1至2班直飛班機，航程僅需2至3小時，形成一日生活圈，往返高雄就醫相當方便。

高雄市境內的新住民，以越南籍人數最多，約有1萬2000餘人。高醫於政府推動新南向政策前就已前進東南亞，足跡遍及印尼、泰國、越南、菲律賓及馬來西亞等國，進行學術交流、志工服務、人道醫療及援助醫療偏鄉等。

高醫有許多強項醫療，如外科部長郭耀仁團隊完成的手臂移植及肝膽內科的肝炎治療，都是亞洲第一。許多手術不僅具有創新特色，且醫療費用比歐美日國家更親民，對國際觀光客絕對具有吸引力。

高雄長庚醫院則是長年發展國際醫療，韓國瑜當選後即私下前往拜訪，與院方交換對醫療觀光看法。高雄長庚最近也持續推展醫療觀光，尤其針對國外球團冬訓市場，繼今年與韓國樂天職棒巨人隊合作外，明年也將與大陸天津球團簽約。

高雄長庚表示，多年來與韓國、大陸、澳門等多家醫療與健康促進單位合作，在國際醫療方面累積豐富經驗，並已爭取馬拉威、柬埔寨等合約，在相關基礎上，未來可配合韓國瑜醫療觀光政策，推出結合健檢、醫美、養生等醫療觀光套裝行程。

(中國時報)