適材適性 日學者讚康橋活化教學

2018年12月11日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

教育部國教署、台北市政府教育局、中華民國開放教育學會與康橋國際學校青山校區於10日舉辦「活化教學與自主學習的實踐與專業對話研討會」，邀請日本個性化教育專家、教授加藤幸次及成田幸夫一起探討個性化教育的發展。

加藤幸次及成田幸夫會中除了分享日本實施個性化教育的模式與現況外，康橋也安排入班觀摩青山校區推動多年的活化教學與自主學習，與會學者紛紛稱讚康橋是實踐自主學習的典範。

康橋青山校區校長許銘欽指出，學習的個性化著眼於孩子個性發展的層面，在自主學習的教學活動中，給予孩子主體性選擇的空間，以發展孩子適切的本性，使其優點長處有不斷累積和磨練的機會。

許銘欽說，個性可以運用在教學上，依據學生不同的反應，彈性調整班級的齊一教學，避免僵化的教學，並活化學習。因此在課程設計上，提供孩子可以選擇、決定的多樣化課程或教學活動，以發展其個性。

加藤幸次透過認識5項個人學習上的差異，分享了10個進行個別教學的模式，強調應該創建以個性化教育為目標的教學方式，由孩子以自己的步調進行學習活動。而成田幸夫教授則分享學習環境的布置，應該以為了創造豐富的學習和生活為思考點出發，而非只是為了指導或管教。

這次研討會，康橋青山校區開放了12間中英文教室，讓與會的學者和老師入班觀課。課堂上教師用心的佈置、教學內容的設計、數位化教學的程度、學生的反應等都讓大家稱讚不已，尤其STEM課程的規劃更是成熟。

青山校區國際處主任賴國宜也分享，STEM是現在最受學生歡迎的課程，雖然需要很多的準備工作及課程設計，不過這些辛勞在看到孩子學習的成果及笑容後，真的覺得很值得。

康軒文教集團董事長李萬吉表示，康橋國際學校一直努力於讓孩子做學習的主人，所以不管在活化教學、自主學習上，從校長到師長莫不一直精進，此次研討會後，也將透過各位教育先進的建議繼續精進修正，期能給孩子一個更好的學習環境。

(中國時報)