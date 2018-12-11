風電爭議 經長大動作炮打監委

圖為位於彰化縣線西鄉的風力發電機組（黃世麒攝）。

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中國時報
／台北報導
監察院上周要求經濟部檢討離岸風電的法制作業、定價政策等，經濟部長沈榮津10日表示並無適法性疑義。（顏謙隆攝）

監察院上周要求經濟部檢討離岸風電的法制作業、定價政策等，經濟部昨（10）日上午罕見大動作召開記者會回應，經濟部部長沈榮津強調，一切作業絕對合法，而透過躉購、競價併行推動離岸風電，幫全民省下4000億元的購電支出。

躉購競價併行推動

監察院日前公布調查報告，認為這項關係數千億鉅額公帑的「離岸風力發電規劃場址容量分配作業要點」，只是經濟部行政規則，竟不用接受立法院監督審查，影響國家財政及全體納稅人權益甚鉅，不僅要求經濟部應檢討改進，還要糾正經濟部。

但耐人尋味的是，經濟部昨卻召開「澄清監察院離岸風電檢討報告記者會」，並由沈榮津親自上陣說明。沈榮津強調，離岸風電的各項作業絕對合法，離岸風電發展是依照《電業法》訂定「電業登記規則」，及依「再生能源發展條例」訂定「再生能源發電設備設置管理辦法」，均有法律或是命令作為依據，一切合法、也絕無有適法性的疑慮。

至於躉購費率問題，沈榮津指出，依台灣歷年推動的躉購費率過程來看，這幾年來沒有過大波動，而且台灣躉購費率歷年來都是依法制定，有其脈絡，且今年費率也符合國際趨勢，如果拿台灣今年的每度5.8498元與國際相比，英國躉購費率每度為5.7元、日本躉購費率為9.8元，英國的價格水準與台灣差不多，而台灣比日本便宜約4元。

月底研議調整費率

沈榮津強調，離岸風電競價價格每度僅約2.5元，低於今年的躉購費率約3.3元，「但競價不代表開發商實際成本，不能跟躉購費率5.8元相提並論」。但透過躉購、競價兩購電制度併行，以每度差價3.3元、滿發時數3,600小時來計算裝置容量1.7GW、20年，將替台灣民眾省下4,000億元的購電費用。

他並表示，對於開發商成本高低爭議，正等待開發商提出的相關資料後呈報躉購費率審議委員會討論，預計在12月底聽證會後，經濟部再依據《再生能源發展條例》第9條規定，揭露相關資料、重新考慮躉購費率是否調整。

(中國時報)

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