華為事件延燒 台股9700點失守

2018年12月11日 04:11 中國時報 洪凱音 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

華為事件餘波盪漾，貿易戰一觸即發，繼上周五美股大跌後，台股昨開低走低，蘋概股、華為概念股皆成重災區，終場大跌113點，不僅9700點大關失守，亞股也一片慘綠，韓股、陸股、港股全面下挫，日股跌幅更超過2.1%，分析師表示，「兩隻大象再打下去，全球都要倒楣。」

華為公主被捕，可能引渡至美國受審；華南投顧董事長儲祥生表示，蘋果新機銷售已經不如預期，華為事件讓陸美關係再度陷入僵局，若雙方真的開戰，影響層面不僅蘋果手機、華為5G布局，烽火燎原恐怕讓全世界都倒霉，尤其外銷商品、金融市場受創最深，台灣肯定受害。

金管會主委顧立雄則對台股大跌，認為是受到全球經濟預期會放緩。不過，對於台股未來是否難以重回萬點，他指出，股市終究會回到基本面，從各方面數字來看，台股基本面還是不錯。

儲祥生則表示，「蘋果」是美國最具代表的商品，現在最擔憂的是，華為事件激起大陸民族意識，從拒買蘋果手機延燒到美國所有進口商品，在全世界供應鏈複雜的情況下，雙方你來我往，全世界無一倖免，企業、投資人恐怕明年都會「很辛苦」，台股甚有可能進一步下探9400點。

安聯投信表示，蘋果光失色，遭匯豐銀行降評由「買入」下調至「持有」後，觸發道瓊工業指數單周下跌2.3%，標普500指數重挫2.33%。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，美債殖利率出現10年來首次倒掛，華為事件被視為美方貿易談判再施壓，利空變數多，加上科技業庫存偏高等問題，台股反彈之路飽受干擾。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股短線基本面缺乏利多，手機動能平淡，預期半導體庫存調整至明年第1季，而貿易戰持續演變，中長期看好AI、車用電子、雲端伺服器等題材。

(中國時報)