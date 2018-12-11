中國信託表揚39位典範員工

中信金控自海內外2萬7000多位同仁中選出39位年度典範員工，南港總部大樓特別設置年度典範員工牆。（中信提供）

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中國時報
／台北報導

中國信託金控重視企業文化與人才培育，藉由一年一度的中國信託典範員工選拔，鼓勵優秀同仁追求卓越。今年歷經嚴格的投票及甄選過程，最終自海內外2萬7,000多位同仁中選出39位年度典範員工，表揚其傑出貢獻，亦象徵源遠流長的中信人精神持續傳承。

中國信託典範員工選拔迄今邁入第13屆，本屆獲選同仁日前受邀與家人一同參加典範晚宴，由中信金控董事長顏文隆頒發BEST黃金徽章及白瓷獎座，還可獲得價值新臺幣3萬元的家庭旅遊券，與家人共享榮耀時刻。

中信金控南港總部大樓特別設置年度典範員工牆，掃描QR Code即可看到得獎感言、價值觀心法與成功秘訣，中國信託金融園區文薈館「員工貢獻專區」亦有典範員工分享職場小故事，成為同仁的優秀榜樣。

中信金控長年布局海外，培養在地人才亦不遺餘力，今年39位典範員工中就包含10位來自大陸、香港、日本、新加坡、印尼、菲律賓及美國的海外同仁，將企業文化與價值觀扎根世界、發揚國際。

來自澳門的梁卓峰求學時來臺，2005年加入香港分行，結合實戰經驗及良好溝通能力，加上熟悉內外部規定，幫助香港分行建立風險管理制度。「家人是克服所有困難的原動力！」梁卓峰說，謝謝太太給予的幫助，也感謝主管一直以來的指導，才有機會獲選典範員工。

而在銀行風險單位服務的周錦洋，曾以內部顧問身分率領團隊為美國、加拿大、印尼及菲律賓等地區建立個金內部評等及衡量模型，並辦理教育訓練、培養相關人才，為公司撙節約新臺幣1,500萬元的外部費用。

周錦洋表示，進入中國信託以來，主管、同仁給予很多支持，出差海外子行時則是靠太太「一打二」照顧兩個小孩，因此典範員工其實是屬於身邊所有人的榮耀，未來也會將自身所學傳承新人。

(中國時報)

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